Tout ce qui a été annoncé lors du coup d’envoi du Summer Game Fest 2023

Geoff Keighley est revenu aujourd’hui avec sa troisième présentation de lancement du Summer Game Fest. Cette présentation a mis en avant des titres, petits et grands, issus de tous les horizons de l’industrie du jeu vidéo. Nous avons pu voir de nouveaux jeux comme Mortal Kombat 1, Final Fantasy VII Rebirth et Alan Wake 2, des bandes-annonces pour les nouvelles saisons de Fortnite et Call of Duty : Modern Warfare 2, et même l’annonce de jeux comme Prince of Persia : The Lost Crown et Sonic Superstars.

Comme les précédentes présentations de lancement du Summer Game Fest, ce flux en direct était assez dense, avec de nombreux jeux à suivre. Ne vous inquiétez pas si vous pensez avoir manqué certains jeux, car j’ai rassemblé toutes les annonces faites pendant le showcase de lancement du Summer Game Fest.

Prince of Persia revient avec The Lost Crown en janvier prochain

Pour lancer le Summer Game Fest, Ubisoft a dévoilé un tout nouveau jeu Prince of Persia. Complètement différent du remake de The Sands of Time, il s’agit d’un jeu d’action en 2D qui ressemble davantage aux titres classiques de la série. Cela dit, le jeu semble plus axé sur l’action, le Prince affrontant des boss gigantesques et utilisant diverses capacités de combat dans la bande-annonce de gameplay. Prince of Persia: The Lost Crown sortira le 18 janvier 2024.

Les premières images de Mortal Kombat 1 impressionnent

Après l’annonce du mois dernier, nous avons enfin pu voir le gameplay de Mortal Kombat 1, qui ressemble toujours au type de combat brutal que nous attendons de NetherRealm, et dont les détails graphiques sont impressionnants. Nous avons également eu un premier aperçu du système Kameo du jeu, qui permet aux joueurs d’appeler des personnages supplémentaires pour les aider pendant un combat.

Cette bande-annonce, ainsi que la conversation de Geoff avec Ed Boon qui a suivi, confirment que des personnages comme Baraka, Goro, Stryker, Sonya et bien d’autres seront des combattants Kameo dans le jeu. Mortal Kombat 1 sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X/S le 19 septembre.

Sonic Superstars est un nouveau jeu de plateforme 2D coopératif

Un tout nouveau jeu Sonic en 2D appelé Sonic Superstars a été annoncé lors du Summer Game Fest. Il présente des graphismes nets et colorés, plusieurs personnages jouables et un mode de jeu coopératif pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs. Sonic dispose également de nouvelles capacités qui lui permettent de courir sur les murs et d’escalader des chutes d’eau.

Sonic Superstars sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch cet automne.

John Carpenter travaille sur un jeu d’action et d’horreur intitulé Toxic Commando

John Carpenter, Saber Interactive et Focus Entertainment ont révélé Toxic Commando de John Carpenter, un nouveau jeu FPS où les joueurs combattent en coopération des hordes de zombies à l’aide d’armes à feu et d’une grande variété de véhicules, lors du Summer Game Fest. Étant donné la réputation de John Carpenter dans le domaine de l’horreur, il s’agit certainement d’un jeu que les fans de films d’action et d’horreur devraient surveiller de près.

Toxic Commando de John Carpenter sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X en 2024.

Marvel’s Spider-Man 2 sort le 20 octobre

Sony s’est présenté au Summer Game Fest pour faire le point sur Marvel’s Spider-Man 2. Le directeur créatif du jeu a dévoilé la boîte du jeu et de nouvelles illustrations représentant Kraven et Venom. Il a également confirmé que Venom ne sera pas Eddie Brock dans le jeu et que le Queens et Brooklyn sont entièrement explorables. Mais surtout, une date de sortie a été annoncée. Marvel’s Spider-Man 2 sortira exclusivement sur PS5 le 20 octobre.

Le chapitre 4 de la saison 3 de Fortnite : Wilds ajoute Optimus Prime

Epic Games a profité de ce livestream du Summer Game Fest pour dévoiler la bande-annonce qui donne le coup d’envoi de la prochaine saison de Fortnite. Le chapitre 4 saison 3, également connu sous le nom de Wilds, fait s’effondrer le centre de la carte, qui est désormais occupé par des jungles, des dinosaures chevauchables et des temples abandonnés. La bande-annonce confirme également la présence d’Optimus Prime et d’armes sur le thème des Transformers, ce qui est tout à fait approprié étant donné que Transformers : Rise of the Beats sort le même jour que Chapter 4 Season 3 : Wilds, le 9 juin.

Final Fantasy VII Rebirth sortira début 2024

Pour terminer l’émission, nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy VII Rebirth. On y voit quelques-unes des vastes zones que les joueurs peuvent explorer, des Chocobos à chevaucher, de nouveaux personnages et des combats de boss. Il semblerait que Yuffie soit jouable et qu’il y ait plus d’intrigues narratives en temps alterné.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une version élargie et plus vivante de Final Fantasy VII Remake. Square Enix a également confirmé que le jeu sera finalement lancé au début de l’année 2024 et qu’il sera réparti sur deux disques PS5.