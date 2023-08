Gamescom 2023 : Mortal Kombat 1 dévoile Sindel, Shao Kahn et Raiden

Après son annonce officielle, Mortal Kombat 1 n’a cessé de dévoiler des tonnes de personnages inédits, certains revenants et d’autres nouveaux. Alors que nous n’avons pas encore vu les personnages de Kombat 1 en action, NetherRealm Studios a révélé trois nouveaux personnages lors de la présentation de l’ONL à la Gamescom 2023. Trois d’entre eux sont des personnages redessinés qui reviennent dans le jeu.

La nouvelle bande-annonce, intitulée « Rulers of the Outworld », révèle le retour de trois nouveaux personnages issus de l’ancien Mortal Kombat. Le premier personnage est l’ancien maître du monde souterrain, désormais général dans la nouvelle ligne temporelle, Shao Kahn. Il arbore un nouveau design, tout en conservant une grande partie du style de l’ancien personnage. Il arbore également son masque de crâne caractéristique, sa hache et une partie de son visage dans la bande-annonce. La bande-annonce nous présente également les combos BnB de Shao Kahn et ses attaques normales.

Le deuxième personnage à faire son retour est la reine de l’Outremonde, Sindel. Auparavant, elle était l’épouse du souverain Shao Kahn. Cette fois-ci, elle règne sur le monde extérieur aux côtés de Kitana et Mileena. Sindel revient avec ses cheveux blancs caractéristiques, qu’elle utilise pour attaquer ses adversaires. La bande-annonce présente également le combo BnB et le mouvement X-ray de Sindel, qui est toujours aussi brutal et tape-à-l’œil. De plus, la fatalité de Sindel est un bon vieux gorefest, où elle arbore de longs cheveux. Pendant la présentation de Sindel, nous voyons également Motaro, un boss de Mortal Kombat, dans la peau d’un personnage Kameo.

Enfin, la bande-annonce nous présente le champion du royaume de la Terre, Raiden. Auparavant protecteur de la Terre, Raiden est toujours doté de son pouvoir de foudre. Sauf que cette fois-ci, il est beaucoup plus jeune que dans la chronologie précédente et arbore des cheveux noirs. Raiden conserve la plupart de ses mouvements classiques, comme la téléportation. La bande-annonce présente les combos de Raiden et un mouvement de rayons X, où Shujinko de Mortal Kombat vient en tant que combattant Kameo pour l’aider, et Raiden invoque des apparitions de lui-même pour battre Shao Kahn.

Ces personnages rejoindront le roster de base de Mortal Kombat 1, qui sera lancé le 19 septembre sur PC, Xbox Series X/S et PlayStation 5.