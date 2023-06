Test de la glacière électrique EcoFlow Glacier : cet appareil fait de la glace !

Il n’y a rien de pire que de profiter d’un week-end de camping ou d’une journée à la plage pour se rendre compte que sa glacière n’est pas assez froide. Si vous voulez une glacière qui reste vraiment froide, qui n’a pas besoin de glace et qui peut faire des glaçons sur commande, vous allez adorer la glacière électrique et le réfrigérateur portable EcoFlow Glacier.

La EcoFlow Glacier est une glacière/réfrigérateur/congélateur électrique alimentée par batterie qui coûte habituellement 1 199 euros, et qui est parfaite pour les vans, les randonneurs, les campeurs ou les personnes qui vivent hors réseau. Et oui, vous avez bien entendu, cette glacière fabrique de la glace !

Dans la boîte, on retrouve :

EcoFlow Glacier

Pelle à glaçons

Panier zone gauche

Adaptateur + câble d’alimentation CA (varie selon la région)

Câble de charge pour voiture

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie

EcoFlow Glacier : design

La glacière Glacier est livrée avec les câbles de recharge AC/DC/Solaire. Une autre boîte contient des roulettes amovibles et une poignée de type valise pour faciliter le transport. Ces deux accessoires ne sont pas préinstallés, et vous devrez retirer les pare-chocs et certaines plaques métalliques, puis utiliser les vis incluses pour l’installation.

Malheureusement, ces roues dépassent assez largement et ne sont pas bien rangées sous la machine, comme c’est le cas pour les plus gros blocs-batteries portables d’EcoFlow. C’est pourquoi je les laisse de côté pour réduire la taille de l’appareil lorsque je n’ai pas besoin de la déplacer.

La EcoFlow Glacier est un réfrigérateur portable parfait pour le camping, la plage ou les fêtes à l’extérieur. Elle a un design en plastique, un couvercle qui se verrouille et deux lumières LED intégrées pour vous aider à voir la nuit. Vous pouvez la brancher sur une prise de courant alternatif ou un port de voiture de 12 volts, ou même sur une batterie intégrée pour la faire fonctionner pendant 24 à 48 heures avec une seule charge.

Curieusement, l’offre de base à 1 199 euros n’inclut pas la batterie. Vous devrez la brancher sur la prise 12 V de votre voiture, sur des panneaux solaires, sur une prise de courant alternatif dans votre véhicule ou utiliser une station d’alimentation portable que EcoFlow se fera un plaisir de vous vendre. Vous pouvez également acheter une batterie pour la Glacier, ce qui porte le prix à 1 399 euros.

Les premières impressions sont plutôt positives. L’appareil est beau, agréable au toucher et dispose d’un écran LCD lumineux qui affiche les températures des deux zones, le niveau de la batterie et les commandes de la glace. Vous pouvez retirer le plateau de séparation et l’utiliser comme planche à découper ou le ranger sous la porte du réfrigérateur.

Outre le poids, le couvercle de la machine à glaçons me pose un gros problème. Il est en plastique et possède une fenêtre transparente qui semble très fragile. Il suffit d’appuyer dessus avec le doigt pour le voir fléchir et il ne se ferme pas toujours du premier coup.

Lorsque je charge ma voiture pour une aventure, tout va dans la benne ou sur les sièges arrière, et j’empile généralement des choses sur ma glacière. Je ne suis pas très confiant quant à la durabilité de la porte de la machine à glaçons.

EcoFlow Glacier : capacité et refroidissement

Il existe des glacières classiques de toutes les formes et de toutes les tailles, et la plupart du temps, elles se ressemblent toutes. Vous y mettez de la nourriture et des boissons, vous recouvrez le tout de glace et vous vous rendez au parc, au lac ou au camping. Cette glacière n’est pas une glacière classique : elle n’a pas besoin de glace.

Avec une capacité de 38 litres, elle est plus que suffisante pour un week-end de repas et de condiments. Elle peut également contenir jusqu’à 60 canettes de votre boisson préférée. La conception à deux compartiments et le panier en fil de fer permettent de garder les choses organisées, et le réglage des températures est un jeu d’enfant.

Vous pouvez régler la température de chaque côté individuellement, ce qui vous permet de choisir l’extrémité du congélateur ou d’utiliser tout l’espace comme réfrigérateur. Vous avez le choix.

Pour régler la température, il suffit d’appuyer sur les boutons situés à l’avant de l’appareil. Les boutons clignotent lorsque vous modifiez la température de -25 °C à 10 °C. J’ai choisi la température de 1 °C, car je n’avais que de l’eau, des boissons gazeuses, des sodas et de quoi faire un sandwich. La technologie « Quick Freeze » a fait passer la Glacier de 30 °C à 0 °C en l’espace de 15 minutes. Elle était instantanément froide et prête à être chargée.

L’application EcoFlow incluse permet de tout contrôler en un clin d’œil. Elle fonctionne en Bluetooth ou Wi-Fi, et une fois que vous avez tout couplé, vous pouvez allumer/éteindre la glacière à distance, régler les températures ou activer le mode ECO pour économiser la batterie.

Une utilisation aisée

Alors, comment s’en sort-elle ? Elle fonctionne étonnamment bien. Lors de ma première sortie, en utilisant la batterie optionnelle qui fait que la Glacier coûte 1 399 euros, la batterie a duré environ 28 heures. Il faisait environ 28 °C à l’extérieur, je m’attendais donc à ce que ce soit un peu plus long. Cependant, j’ai fait fonctionner la machine à glaçons intégrée un nombre incalculable de fois, ce qui a probablement affecté la durée de vie de la batterie. Le lendemain, je n’ai pas autant utilisé la machine à glaçons et les résultats de la batterie ont été encore meilleurs, j’y reviendrais plus loin.

J’ai remarqué une certaine fluctuation dans la plage de température. Je l’ai réglée sur 1 °C, mais elle est rapidement descendue à -2 °C et -4 °C, et le compresseur s’est arrêté. Après quelques minutes, la température est revenue au niveau de 1 °C que j’avais réglé et elle est restée dans cette plage pendant la plus grande partie de la nuit.

La EcoFlow Glacier est assez bien isolée, et une fois la batterie épuisée, elle était encore à 7 °C à l’intérieur après trois heures. C’est suffisant pour garder les boissons au frais, mais vous devrez faire attention si vous avez des aliments qui sont plus fragiles, comme des œufs, du lait ou de la viande.

Il s’agit d’un combiné réfrigérateur/glacière qui fonctionne exceptionnellement bien. Lorsque j’ai réglé un côté à -17° pour garder les glaces du dessert, l’autre côté a fini par baisser en température également, et il a fallu environ 10 minutes pour revenir à la préférence que j’avais fixée. Quoi qu’il en soit, elle a fait son travail et a gardé le tout au frais.

EcoFlow Glacier : des glaçons à emporter !

Parlons maintenant de ce que vous êtes tous venus découvrir. La EcoFlow Glacier fabrique-t-elle des glaçons ? Si oui, en combien de temps ? Sérieusement, c’est de loin le meilleur aspect du réfrigérateur, et il a rendu tous mes amis jaloux sur la plage.

Ouvrez le couvercle de la machine à glaçons et versez une ou deux bouteilles d’eau. Un capteur situé à l’intérieur de la machine à glaçons reconnaît l’eau, et l’écran LCD et l’application affichent des logos de glaçons. Appuyez sur « faire de la glace » sur l’application ou avec les boutons en façade, choisissez de gros ou de petits cubes, et ce sera fait en 12 minutes. Maintenant, j’ai du rosé avec des glaçons !

C’est aussi simple que ça, et ça marche ! Vous devez appuyer sur le bouton « détacher la glace » une fois que le minuteur de 12 minutes s’est déclenché, puis retirer le bac à glaçons. J’apprécie également le bac au lieu d’attraper la glace avec des doigts sales. Chaque session permet d’obtenir 18 glaçons creux.

J’ai fait fonctionner le système de fabrication de glaçons cinq fois de suite, car tous mes amis voulaient l’essayer. C’est peut-être pour cela que la batterie n’a duré que 28 heures lors de la première sortie. Mais bon, j’avais de la glace pour chaque bouteille ouverte.

Il restait beaucoup d’eau dans le réservoir, même après avoir fait d’innombrables lots de glace. Si vous n’utilisez pas toute l’eau, vous trouverez une petite porte sur le côté droit de la machine, et c’est le tube d’évacuation de l’eau. Retirez-le, vidangez l’eau et le tour est joué. Ainsi, l’eau ne se répandra pas pendant que vous roulez vers votre prochaine destination ou que vous déplacez le réfrigérateur.

Bien sûr, avoir une machine à glaçons intégrée est un luxe, mais maintenant que je l’ai avec la EcoFlow Glacier, je ne veux plus camper autrement.

EcoFlow Glacier : autonomie et charge

L’autonomie de la batterie n’est pas un problème si vous utilisez une prise AC/DC. Cependant, si vous utilisez la batterie amovible optionnelle de 298 Wh, plusieurs facteurs contribueront à la durée de vie de la batterie. Comme indiqué ci-dessus, la batterie a tenu toute la nuit lors de ma première sortie et a fonctionné pendant 28 heures.

Ma fidèle centrale électrique a fait fonctionner la glacière pendant que je rechargeais la batterie de la Glacier, ce qui a pris un peu plus de deux heures sur le chargeur. Ensuite, j’ai remis la batterie à l’intérieur de la glacière, j’ai basculé sur l’alimentation par batterie et je l’ai utilisée pendant le reste du voyage. La Glacier n’a eu aucun mal à maintenir les aliments et l’eau au niveau de température souhaitée.

Si vous ouvrez moins régulièrement la glacière, vous devriez facilement tenir plus de 30 heures sans soucis.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il y a une porte « Power » à l’arrière de la Glacier pour accéder à la batterie amovible. De plus, elle peut servir d’alimentation de secours pour charger des appareils tels que les smartphones, les tablettes et autres, grâce au port USB-C.

Le mode ECO est une option qui permet d’économiser la batterie. La Glacier prendra plus de temps pour atteindre la température réglée et permettra plus de fluctuations avant que le compresseur ne se mette en marche.

Dans l’ensemble, l’autonomie de la batterie est conforme à mes attentes et aux spécifications d’EcoFlow.

EcoFlow Glacier : verdict

Alors, à qui s’adresse la EcoFlow Glacier, et vaut-elle la peine d’être achetée ? À 1 399 euros pour l’ensemble avec batterie, elle est beaucoup plus chère que d’autres glacières concurrentes. Mais, il ne s’agit pas d’une glacière ordinaire. Il s’agit d’un réfrigérateur et d’un congélateur portables qui produisent de la glace.

Il existe des machines à glaçons portables, mais celle-ci est un ensemble tout-en-un qui ne ressemble à rien d’autre sur le marché. Bien qu’il ne convienne pas à tout le monde, la Glacier est une excellente option pour ceux qui vivent la « Vanlife », les amateurs de plein air et de camping, et tous ceux qui veulent une glacière électrique portable.

Si elle n’a pas la robustesse d’une glacière classique, elle la compense par ses vastes options d’alimentation et ses capacités de production de glace. C’est une machine sophistiquée pour les amateurs d’activités de plein air modernes. En conclusion, si vous voulez garder au frais tous vos aliments, boissons et en-cas tout en impressionnant vos amis avec une réserve inépuisable de glace pour une soirée autour du feu de camp ou une journée au bord du lac, vous adorerez la Glacier.