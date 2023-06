LinkedIn lance un outil d’IA générative pour rédiger des textes publicitaires

Suivant les traces de Meta, LinkedIn a annoncé un outil d’IA générative pour aider à automatiser la partie rédactionnelle des campagnes publicitaires hébergées sur le réseau professionnel.

Baptisée AI Copy Suggestions, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de générer des textes d’introduction et des titres pour les annonces. Elle utilise les données de la plateforme LinkedIn pour garantir la pertinence tout en donnant aux utilisateurs la possibilité d’apporter des modifications (si nécessaire) et de garder le contenu aligné sur le langage de leur marque.

Cette fonctionnalité, qui commence tout juste à être déployée, est le dernier ajout au portefeuille de fonctionnalités axées sur l’IA de la société détenue par Microsoft. LinkedIn avait déjà lancé des outils d’IA pour les articles collaboratifs, les descriptions d’emploi et les suggestions d’écriture personnalisées pour les profils LinkedIn.

Comment les suggestions de copie de l’IA peuvent-elles aider ?

LinkedIn ajoute l’IA à son gestionnaire de campagne en utilisant les modèles GPT d’OpenAI. Comme l’explique l’entreprise, les utilisateurs de la plateforme disposeront d’un bouton permettant d’activer les suggestions de texte pour les annonces qu’ils prévoient de publier.

Une fois la fonction activée, dès que l’utilisateur commencera à rédiger le contenu de sa publicité, il verra apparaître des options pré-écrites et pertinentes qu’il pourra choisir et publier. La fonctionnalité utilise les informations de la page de marque de l’utilisateur sur LinkedIn, ainsi que les paramètres du gestionnaire de campagne tels que l’objectif, les critères de ciblage et l’audience, pour suggérer plusieurs options de texte d’introduction ainsi que jusqu’à cinq titres pour la campagne publicitaire.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’accepter une suggestion telle quelle ou de la revoir et de la modifier en fonction de leur stratégie marketing et du langage de leur marque. LinkedIn ajoute une note dans le workflow indiquant clairement que la personne qui publie l’annonce est responsable de son contenu, même s’il est généré par l’IA.

Actuellement, la génération de contenu pour les annonces semble être le principal cas d’utilisation des grands modèles de langage dans le domaine du marketing.

L’IA générative pour gagner du temps

Les outils d’IA générative comme celui de LinkedIn pourraient permettre aux spécialistes du marketing d’éliminer les tâches répétitives et chronophages afin qu’ils puissent se concentrer sur les processus stratégiques et à forte valeur ajoutée.

« Nous savons que vous devez faire plus avec moins de ressources tout en générant un retour sur investissement pour votre entreprise. AI Copy Suggestions peut vous aider à stimuler votre créativité et à réduire le temps que vous consacrez à vos tâches quotidiennes afin que vous puissiez continuer à vous concentrer sur ce qui compte — continuer à produire des campagnes mémorables et à développer votre marque », a déclaré Abhishek Shrivastava, vice-président des produits chez LinkedIn, dans un article de blog.

Actuellement, LinkedIn teste les AI Copy Suggestions en anglais avec un petit groupe de clients en Amérique du Nord. La fonction sera disponible dans d’autres langues et d’autres régions, et de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées dans les mois à venir.

« Nous l’utilisons depuis longtemps [l’IA] pour vous aider à atteindre les bons publics avec les bons messages au bon moment, à mesurer les conversions avec précision et à former nos modèles d’enchères », a noté M. Shrivastava. « C’est également un aspect clé de la façon dont nous agrégeons les signaux, comme l’intention, pour vous aider à entrer en contact avec les acheteurs. Mais notre travail ne s’arrête pas là, et nous sommes ravis de continuer à investir dans ce domaine en déployant de nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir pour vous aider à accroître votre efficacité, à relancer votre processus créatif et à penser plus largement à vos stratégies marketing ».