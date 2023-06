Le Zenfone 10 de ASUS sera annoncé le 29 juin

Les smartphones phares petits et puissants sont rares sur le marché, mais l’année dernière, nous avons découvert le Zenfone 9, l’un des rares appareils de cette catégorie. Aujourd’hui, son successeur, a été officiellement confirmé par ASUS, ainsi que le design avant du smartphone.

Après des rumeurs et des teasers, ASUS a confirmé le lancement du Zenfone 10, le prochain smartphone phare de la société, le 29 juin. Le Zenfone 9 a été présenté à la fin du mois de juillet, mais le Zenfone 10 arrive un mois plus tôt.

Le teaser montre un smartphone au design familier, avec un poinçon dans le coin gauche, et la station de charge fait également allusion à la recharge sans fil. Il y a aussi un cardan, des écouteurs sans fil et une caméra sans miroir.

La taille exacte de l’écran est déjà connue, car ASUS a lancé la page officielle du Zenfone 10, où quelques informations de teasing sont disponibles. L’écran serait de 5,9 pouces, soit le même que celui du Zenfone 9. L’image teaser montre une couleur vert clair, qui pourrait être l’une des options de couleur disponibles.

En tant qu’appareil haut de gamme, le Zenfone 10 devrait être équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Le smartphone aura probablement 16 Go de RAM, mais nous pouvons nous attendre à ce que d’autres options de RAM soient disponibles, puisque le Zenfone 9 était disponible dans des variantes de 6 Go, 8 Go et 16 Go.

Caractéristiques techniques du ASUS Zenfone 10

Écran AMOLED Full HD+ de 6,3 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz

Plateforme octa core Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nm avec GPU Adreno

16 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go/512 Go de stockage UFS 4.0

Android 13 avec la surcouche ZenUI 10

Double SIM (nano + nano)

Caméra principale de 200 mégapixels avec OIS, caméra ultra-large, enregistrement vidéo 8k

Prise audio 3,5 mm, haut-parleurs stéréo

Résistant à l’eau et à la poussière (IP68)

5G SA/NSA, Double 4 G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax 6E, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5), USB Type-C, NFC

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 67 W

D’après les indications données sur le site d’ASUS, le smartphone devrait être proposé à partir de 749 dollars pour le modèle 16 Go + 256 Go, contre 699 dollars pour le modèle Zenfone 9 8 Go + 128 Go.

ASUS proposera une retransmission en direct de l’événement de lancement depuis Taïwan, mais le smartphone devrait également être lancé en Europe et dans d’autres pays d’Asie.