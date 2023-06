Adobe ouvre son modèle d’IA générative Firefly aux entreprises

Adobe a dévoilé une nouvelle plateforme pour son modèle d’IA générative Firefly, conçue pour aider les entreprises à répondre à la demande croissante de création de contenu sur leur lieu de travail. Annoncé hier lors de l’événement Adobe Summit, Adobe Firefly for Enterprise permet à tous les employés d’une entreprise — quelles que soient leurs compétences créatives — de générer instantanément des images ou des textes à partir de descriptions textuelles, qui peuvent ensuite être utilisés dans des campagnes de marketing, des promotions sur les réseaux sociaux, des présentations d’entreprise, etc.

Les professionnels pourront accéder à Firefly depuis l’application autonome Firefly, Creative Cloud ou Adobe Express, la plateforme de conception sur le cloud d’Adobe. Les entreprises peuvent également intégrer Firefly dans leur propre écosystème en entraînant le modèle d’IA avec leurs propres actifs de marque, ce qui permettra à Firefly de reproduire le style de la marque lors de la génération d’images et de textes.

« Les dirigeants d’entreprise s’attendent à ce que la demande de contenu soit multipliée par cinq au cours des deux prochaines années, d’où la nécessité de gagner en efficacité en interne », a déclaré David Wadhwani, président de la division Digital Media Business d’Adobe. « Cette nouvelle offre pour les entreprises permet aux utilisateurs, quel que soit leur niveau de compétence, de transformer instantanément leurs idées en contenu avec Firefly, tout en exploitant la puissance d’Express et de Creative Cloud pour modifier rapidement les ressources et produire des conceptions remarquables ».

Adobe n’a pas encore de prix exact à partager pour Firefly for Enterprise. Il n’y a pas non plus de date de sortie confirmée pour Firefly for Enterprise — seulement qu’il sera lancé quelque temps après la sortie de la version bêta de Firefly.

Ce nouveau produit destiné aux entreprises n’est pas inattendu de la part d’Adobe, surtout si vous connaissez déjà son modèle d’IA Firefly.

Une nécessité

Adobe a créé Firefly pour qu’il puisse être utilisé en toute sécurité à des fins commerciales en l’entraînant sur des images Adobe Stock, des contenus sous licence ouverte et des contenus sans restriction de droits d’auteur relevant du domaine public. Cela le distingue de nombreux autres modèles d’IA générative, tels que Dall-E d’OpenAI, qui pourraient poser des problèmes de droits d’auteur aux organisations, car ils n’ont pas divulgué leurs données d’entraînement.

Outre sa viabilité commerciale assurée, la popularité explosive de Firefly — largement alimentée par ses résultats de haute qualité — devrait susciter beaucoup d’intérêt pour les entreprises qui cherchent à explorer des solutions d’IA générative. Les utilisateurs de la version bêta de Firefly ont généré plus de 200 millions d’images depuis son lancement en mars 2023, et plus de 150 millions d’images ont été générées en seulement deux semaines à l’aide de la nouvelle fonction Generative Fill de Photoshop, alimentée par Firefly. La société a également lancé récemment une version Entreprise de son produit Adobe Express, conçue pour favoriser la collaboration au sein des entreprises.