Microsoft Word, Excel et Teams arrivent sur le nouveau casque Vision Pro d’Apple

Il n’est pas surprenant de voir Microsoft s’empresser de soutenir les efforts d’Apple en matière de réalité augmentée, même après avoir essayé de faire de la réalité augmentée une réalité pendant des années avec HoloLens. Le géant du logiciel a l’habitude d’intégrer Office dans le dernier matériel d’Apple, notamment en participant à l’annonce d’Apple pour son silicium M1 et en lançant rapidement Office sur les Mac M1. Microsoft a également travaillé en étroite collaboration avec Meta pour intégrer Teams, Office, Windows et Xbox aux casques Quest VR.

Apple a fait une brève démonstration d’Excel, de Word et de Teams fonctionnant à l’intérieur du casque Vision Pro , avec une interface utilisateur pouvant être contrôlée avec les yeux. Microsoft semble utiliser une interface à ruban simplifiée analogue à celle disponible sur les versions Web existantes d’Excel et de Word.

Apple vient d’annoncer son nouveau casque de réalité augmentée Vision Pro , d’une valeur de 3 499 dollars, et Microsoft est prête à intégrer ses applications Word, Excel et Microsoft Teams à la nouvelle plateforme d’Apple.