Votre iPad sera bientôt compatible avec les webcams et les caméras USB

Apple considère les iPad davantage comme des ordinateurs et moins comme des appareils mobiles limités, et vient de faire un pas très productif dans cette direction. Dans le cadre de la mise à jour iPadOS 17, votre iPad bénéficiera d’une prise en charge des webcams et caméras USB externes.

La dernière version de iPadOS 17 destinée aux développeurs permet de connecter des webcams et des caméras USB à l’iPad. Cela concerne aussi bien les webcams proprement dites que les caméras connectées en USB. De même, si votre caméra dispose d’un mode webcam, il pourrait également être pris en charge.

Pour l’instant, les caméras externes ne semblent fonctionner qu’avec FaceTime, car cette prise en charge dépend d’une nouvelle API que les développeurs devront adopter à terme.

Lorsque les développeurs seront plus nombreux à adopter cette API et que cette fonctionnalité sera intégrée dans un plus grand nombre d’applications, les iPad pourront devenir des stations de streaming mobiles performantes. Les caméras frontales des iPad étant déjà très performantes, vous n’aurez probablement pas besoin de cette fonction, à moins d’avoir des besoins très spécifiques. C’est tout de même une bonne chose.

iPadOS 17 est disponible dès à présent en version d’essai pour les développeurs, et une version bêta publique suivra bientôt. Il y a de fortes chances que vous l’utilisiez une fois que iPadOS 17 sera disponible pour tout le monde, ce qui devrait se produire dans le courant de l’année.