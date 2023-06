by

by

Bing Chat permet désormais d’avoir des conversations encore plus longues

Bing Chat permet désormais d'avoir des conversations encore plus longues

Bing Chat est formidable, mais n’aimeriez-vous pas de temps en temps pouvoir avoir des conversations plus longues et de meilleure qualité avec lui ? Microsoft augmente officiellement le nombre de jetons par conversation pour Bing Chat afin que vous puissiez avoir des conversations plus longues avec son IA générative.

Bing Chat a annoncé une nouvelle série de mises à jour. Parmi celles-ci, la limite de tours passe de 20 à 30 tours par conversation. Le nombre total de tours par jour (le nombre d’invites/messages que vous pouvez envoyer par jour dans différentes conversations) passe également à 300. Ce changement est apparemment appliqué de manière rétroactive, de sorte que certaines conversations plus anciennes, pour lesquelles vous auriez pu atteindre précédemment la limite, peuvent désormais être poursuivies pendant 10 tours supplémentaires.

Il y a également un certain nombre d’autres changements visuels. Tout d’abord, le créateur d’images de Bing est désormais pris en charge dans tous les modes de conversation, ce qui vous permet de générer des images quel que soit le mode que vous utilisez – qu’il s’agisse des modes Créatif, Précis ou Équilibré.

De plus, les requêtes liées aux voyages vous montreront désormais des liens plus grands avec des aperçus d’images, au cas où vous souhaiteriez approfondir vos recherches sur des destinations spécifiques. Avec ces changements, Bing devient encore plus utile qu’il ne l’est déjà.

N’hésitez pas à lancer l’IA si vous souhaitez découvrir ces changements.