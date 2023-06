Apple teste discrètement une fonctionnalité d’iMessage pour réduire les « bulles vertes »

Apple a omis de mentionner une chose importante lors de la keynote WWDC 2023 ce lundi, et étant donné les implications, il est quelque peu surprenant qu’elle n’ait pas été évoquée lors de l’événement. Alors qu’iOS 17 ajoute de nouvelles fonctionnalités intéressantes à l’iPhone, il permettra également aux utilisateurs d’iPhone dans un chat iMessage de groupe de continuer à recevoir des fonctionnalités analogues à iMessage même si le chat « introduit » un utilisateur d’Android.

C’est du moins ce qu’a découvert XDA Developers après avoir installé la première version bêta d’iOS 17.

Comme vous le savez peut-être déjà, toutes les belles fonctionnalités qu’iMessage offre aux utilisateurs iOS, telles que le chiffrement de bout en bout, les accusés de lecture, les indicateurs de frappe, les images et vidéos de meilleure qualité et les bulles de texte bleues, disparaissent et la plateforme de messagerie revient aux anciennes fonctionnalités SMS/MMS dès qu’un utilisateur Android fait partie d’un groupe de discussion. Mais pour être juste, toutes ces fonctionnalités font partie de l’expérience RCS Chat pour les utilisateurs Android et elles disparaissent également dès qu’un utilisateur iOS envahit un groupe de discussion RCS.

Mais selon XDA, dans la première version bêta d’iOS 17, il semble que si un utilisateur Android rejoint une session de messagerie précédemment réservée à iOS, les utilisateurs d’iPhone pourront toujours éditer des textes, répondre dans des fils de discussion et recevoir des images et des vidéos de haute qualité qu’ils obtiendraient normalement dans iMessage. La différence réside dans le fait que seul l’interlope Android ne bénéficiera d’aucune de ces fonctionnalités. Par exemple, disons qu’il y a trois utilisateurs iOS dans un groupe de discussion et un utilisateur Android. Ce dernier ne pourra pas voir un texte édité ou une vidéo de haute qualité que les trois autres peuvent voir.

En d’autres termes, un utilisateur Android participant à une discussion de groupe composé d’utilisateurs iOS devra se contenter de la vidéo de faible qualité typique des SMS/MMS, tandis que les utilisateurs iOS verront une vidéo de qualité iMessage. Par exemple, XDA a envoyé des images à un groupe de discussion composé de plusieurs utilisateurs iOS et d’un utilisateur Android. Le premier a reçu des images envoyées par un iPhone à une résolution de 4 032 x 3 024 pixels dans un fichier de 2,02 Mo. L’image a été reçue par le smartphone Android avec une résolution de 2 048 x 1 536 pixels dans un fichier de 725 Ko.

Et comme le note XDA, la différence en vidéo est encore plus grande. Une vidéo 4K à 60 fps de 21 secondes envoyée au groupe (157 Mo) a été reçue par les utilisateurs d’iPhone dans le chat sous la forme d’une vidéo 720p à 30 fps d’une taille de 17,9 Mo. Il s’agit de la même qualité que celle reçue par iMessage. L’utilisateur Android a reçu un clip d’une résolution de 176 x 144 pixels et d’une fréquence d’images de 10 images par seconde. La taille du fichier a été fortement comprimée à 293 Ko.

S’agit-il d’une paix durable dans le monde des smartphones ?

On ne peut pas dire s’il s’agit du premier pas d’Apple vers une paix durable entre les utilisateurs d’iOS et d’Android. Après tout, il semble que toutes les fonctionnalités d’iMessage ne seront pas disponibles pour les utilisateurs d’iOS si un utilisateur d’Android s’initie dans iMessage en participant à une discussion de groupe. Et ces fonctionnalités manquantes pourraient suffire à créer de l’hostilité entre les propriétaires d’appareils iOS et Android.

Toutefois, si cette fonctionnalité est intégrée à la version finale d’iOS 17, elle pourrait atténuer la colère d’un utilisateur d’Android qui est en minorité dans une discussion de groupe. Mais ce qu’il faut, c’est qu’Apple et Google créent un service de messagerie multiplateforme unifié qui permette aux utilisateurs d’iMessage et de RCS de se réunir et de discuter sans dégradation de la qualité de l’image ni perte de fonctionnalités.

C’est un point sur lequel Google a insisté auprès d’Apple, pas plus tard que le mois dernier, lors de la conférence Google I/O.