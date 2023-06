WordPress dispose d’un nouvel outil d’IA qui rédige des articles de blog à votre place

by

L’une des plateformes de gestion de contenu les plus utilisées au monde, WordPress, se lance également dans le jeu de la génération de contenu alimentée par l’IA. L’assistant est l’œuvre d’Automattic, la société qui possède WordPress.com et qui contribue au développement de la plateforme open source WordPress. Automattic décrit l’outil comme un « partenaire d’écriture créative » qui permet aux utilisateurs de « générer un contenu diversifié à votre demande, réduisant ainsi considérablement le temps et les efforts nécessaires à la création de contenu ».

L’entreprise ajoute à WordPress ce qu’elle appelle JetPack AI Assistant, qui sera gratuit pour tout le monde « pour une durée limitée ». Dans les semaines à venir, d’autres fonctionnalités seront mises en place, en plus des méthodes disponibles dès aujourd’hui.

Le communiqué de presse de WordPress ne précise pas si son outil d’IA utilise l’un des modèles de langage naturel de la série GPT d’OpenAI, ou s’il s’est associé à un autre laboratoire. Cependant, les capacités sont conformes à ce que ChatGPT, Bing Chat ou Paragraph AI peuvent accomplir. De la même manière que les utilisateurs saisissent une courte invite pour générer un contenu à l’aide de ChatGPT, l’assistant Jetpack AI s’appuie sur la même formule pour fournir des réponses.

Outre les réponses réparties dans des paragraphes, il peut également fournir des réponses sous forme de puces, de listes et de tableaux, qui semblent tous s’inspirer des capacités multimodales du modèle GPT-4 d’OpenAI. Pour l’instant, un outil de génération d’images comme Dall-E d’OpenAI ne figure pas dans le sac à malices de Jetpack AI Assistant.

Cependant, le déploiement d’une IA pour rédiger du contenu n’est qu’un aspect de la question.

Redéfinir la génération de contenu pour le Web

En fonction du scénario, les utilisateurs peuvent également spécifier le ton du type de contenu qu’ils cherchent à générer. Il existe une liste étendue de contrôles de tonalité, allant de « formel », « optimiste » et « humoristique » à « empathique » et « provocateur ». Il ne s’agit pas exactement d’une offre unique de l’outil d’intelligence artificielle de WordPress, puisque Paragraph AI et Bing Chat de Microsoft proposent également des réglages de tonalité analogues.

Outre la génération de contenu, l’assistant Jetpack AI de WordPress peut également corriger la grammaire des contenus générés par des humains ou des machines. En outre, en fonction du contenu textuel fourni et de son ton, les utilisateurs peuvent également demander à l’assistant Jetpack AI de leur suggérer des titres appropriés. Les utilisateurs peuvent également traduire dans plus d’une douzaine de langues directement dans l’éditeur de contenu de WordPress.



L’assistant Jetpack AI peut être activé dans l’éditeur WordPress à l’aide d’un outil en bloc appelé AI Assistant. Pour les sites Web hébergés sur d’autres plateformes, l’entreprise propose un plug-in Jetpack dédié pour y accéder. Sans surprise, l’entreprise prévient que son assistant d’écriture alimenté par l’IA est encore en cours de développement, et qu’il faut donc s’attendre à des résultats pas toujours parfaits.

Vers un nouveau monde ?

Bien que cette fonctionnalité soit un lancement logique pour Automattic, qui attire les utilisateurs vers WordPress.com en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires telles que la sécurité et l’assistance, il est difficile de ne pas voir les effets néfastes qu’une telle fonctionnalité aura probablement. Les rédacteurs perdent déjà du travail lorsque leurs clients adoptent des outils d’IA générative comme ChatGPT, et nombreux sont ceux qui craignent que le Web ne se perde dans un tsunami de spam généré par l’IA de mauvaise qualité. Les outils d’IA générative sont notoirement imprécis et les textes qu’ils produisent par défaut sont souvent fades ou obsolètes.

Au cours des derniers mois, de nombreux outils d’écriture ont introduit un ensemble différent de fonctions alimentées par l’IA. Google et Microsoft intègrent tous deux différentes fonctions d’IA dans leurs suites d’applications professionnelles, notamment Microsoft Word et Google Docs. Par ailleurs, Google a présenté le mois dernier, lors de la conférence Google I/O, le project Tailwind, une expérience de prise de notes assistée par l’IA. D’autres solutions de rédaction, comme Notion et Grammarly, ont également introduit des outils assistés par l’IA dans leurs applications.