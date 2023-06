Intel présente les nouveaux GPU ARC Pro A60 et A60M

Intel a fait son entrée sur le marché des GPU de jeu haute performance avec Intel Arc en 2021, afin de concurrencer NVIDIA et AMD. Le premier GPU ARC a été lancé en 2022.

Aujourd’hui, Intel a annoncé sa prochaine génération de GPU Arc, avec les A60 et A60M. Le Arc Pro A60 est le GPU de bureau haute performance d’Intel, tandis que le Arc Pro A60M est son GPU mobile haute performance.

Les GPU Intel Arc Pro A60 et A60M offrent tous deux 16 voies PCIe Gen 4.0, 12 Go de RAM GDDR6 et une bande passante mémoire de 384 Go par seconde.

Les deux GPU intègrent 16 unités Ray Tracing, avec 256 moteurs AI X Matrix Extensions (XMX). Le nouveau GPU Arc Pro A60 offre des tâches élevées d’inférence IA et de traitement des médias, avec une prise en charge de la conception et de la modélisation assistées par ordinateur (CAO/FAO). Il offre également une prise en charge complète du codage et du décodage des médias (y compris AV1), avec jusqu’à 128 Go de VRAM et la prise en charge de 4 écrans HDR avec support Dolby Vision.

Intel a promis des mises à jour trimestrielles des pilotes pour les GPU A60 et A60M afin d’optimiser les performances. Le Arc Pro A60 est également optimisé pour mieux prendre en charge les applications multimédias telles que Blender. Afin de créer des visuels de haute qualité à grande échelle, le GPU A60 permettra aux développeurs d’exécuter des bibliothèques de rendu et de ray tracing dans l’Intel oneAPI Rendering Toolkit.

GPU Intel Arc Pro A60

Le GPU Intel Arc Pro A60 est compatible avec les PC à petit facteur de forme (SFF) NUC 13 d’Intel équipés de processeurs Intel de la 13e génération, à 125 W. Il prend également en charge Deep Link Hyper Compute, Deep Link Hyper Encode et Deep Link Stream Assist d’Intel.

En termes de disponibilité, le GPU Arc Pro A60 sera disponible auprès des distributeurs agréés d’Intel dans les semaines à venir. Le GPU Arc Pro A60M sera disponible auprès des partenaires OEM dans les mois à venir. Les ordinateurs de bureau Arc Pro bénéficieront d’une garantie de trois ans. Intel n’a pas encore commenté les prix.