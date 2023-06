La Galaxy Watch 6 ne se rechargera pas plus vite, comme le révèle la FCC

Un nouveau listing de la FCC révèle que la prochaine Galaxy Watch 6 ne se chargera peut-être pas plus vite que le modèle de l’année dernière. Alors que Samsung a l’habitude de sortir ses wearables en août, certaines rumeurs suggèrent que la Galaxy Watch 6 de cette année pourrait être lancée un peu plus tôt. La date de sortie correspondra très probablement à celle des séries Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 de Samsung, c’est-à-dire fin juillet.

En effet, la Galaxy Watch 6 et la Watch 6 Classic devraient faire leurs débuts aux côtés des nouveaux appareils pliables de Samsung. Avec la nouvelle version, Samsung devrait introduire une nouvelle puce Exynos, selon d’autres rapports, et l’entreprise devrait également faire revivre la bague tournante sur le modèle Classic.

Plusieurs choses sont devenues claires avec le passage de la Galaxy Watch 6 sur la liste de la FCC. Pour le meilleur ou pour le pire, l’une d’entre elles est que la nouvelle montre ne se chargera pas plus vite que la Galaxy Watch 5. Plusieurs numéros de série ont également été rendus publics, mais il est encore trop tôt pour préciser à quel modèle correspondra tel ou tel numéro.

Néanmoins, les numéros SM-R930 et SM-R940 seront probablement ceux des modèles Classic et standard, tandis que les modèles SM-R935 et SM-R945 seront peut-être les versions LTE de la Watch 6. Le listing mentionne également le Bluetooth 5.3, la prise en charge du NFC et, bien sûr, du Wi-Fi.

Selon les rumeurs, les prochaines montres connectées constitueront une solide mise à niveau par rapport à la série Galaxy Watch 5. On ne sait pas encore à quel point. Ce que l’on sait pour l’instant, c’est que la Watch 6 sera dotée d’un chargeur sans fil d’une puissance maximale de 9 W. La bague tournante, une caractéristique très regrettée, fera également son retour sur le modèle Classic.

D’autres améliorations attendues

Jusqu’à présent, Samsung n’a cessé de repousser les limites de l’innovation avec ses « wearables ». Les Watch 5 et Watch 5 Pro de l’année dernière offraient aux consommateurs une poignée de fonctionnalités impressionnantes dans un élégant design.

Avec peu de différences considérables entre les modèles, principalement en termes d’autonomie de la batterie, les versions Classic et Pro se sont toutes deux avérées être un succès. À la suite de la sortie de ces deux wearables, l’entreprise a enregistré une augmentation des ventes qui n’est peut-être pas aussi flatteuse que celle d’Apple, mais qui mérite tout de même d’être mentionnée.