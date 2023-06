Vous pouvez désormais installer gratuitement la version bêta d’iOS 17 sans compte développeur

Ce lundi, Apple a annoncé iOS 17 et la version bêta destinée aux développeurs est désormais disponible. Selon iMore, toute personne possédant un iPhone éligible peut accéder à la version Developer Beta.

Les Developer Beta sont destinées aux créateurs d’applications afin de leur permettre d’intégrer de nouvelles technologies dans leurs applications et peuvent être boguées. Elles ne sont accessibles qu’aux personnes ayant souscrit au programme développeur d’Apple, qui coûte 99 euros par an.

Mais, Apple a mis la version Developer Beta d’iOS 17 à la disposition de ceux qui ne sont pas développeurs. Il en va de même pour watchOS 10, iPadOS 17 et macOS Sonoma.

iMore indique que de nombreux membres de son équipe, qui ne sont pas des développeurs, ont pu télécharger la version bêta pour développeurs d’iOS 17. Seuls les appareils fonctionnant sous iOS 16.5 peuvent y accéder. Le média indique également que de nombreux autres utilisateurs ont également pu télécharger la version bêta.

En effet, Apple a rendu la version bêta développeur d’iOS 17 gratuite pour tous, y compris pour ceux qui ne font pas partie du programme développeur payant. Comme le note @iSWUpdates, Apple permet désormais à toute personne disposant d’un identifiant Apple et d’un appareil éligible de télécharger les dernières versions bêta.

Apple has officially made the developer betas available for free.

You only need to sign in with any Apple ID here https://t.co/YEQr1kg3Do

Image source: https://t.co/ZPEBwECpxO pic.twitter.com/leJsobfJEt

— iSoftware Updates (@iSWUpdates) June 6, 2023