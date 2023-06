Apple nous donne un aperçu du matériel et du design du Vision Pro

Le tout est alimenté par une conception à double puce dont le cœur est le Apple M2 . Alors que le M2 fournit les capacités de traitement brut, le nouveau coprocesseur R1 gère les données provenant de 12 caméras, de 5 capteurs et de plusieurs micros . Ce coprocesseur R1 permet notamment au casque Vision Pro d’éliminer pratiquement tout décalage et de fournir des signaux en moins de 12 millisecondes. Une autre innovation intéressante est l’Optic ID, qui est essentiellement un Face ID, mais pour vos yeux, et qui suit les mêmes protocoles de sécurité.

Le Vision Pro marque également les débuts de la première caméra 3D d’Apple, qui permet aux utilisateurs de capturer des souvenirs au format spatial , de les enregistrer sur iCloud et de les revivre à l’avenir en bénéficiant d’un son surround. À l’intérieur se trouve un anneau de diodes électroluminescentes qui fonctionnent de la même manière que le matériel TrueDepth des iPhone, ainsi qu’un ensemble de caméras pour le suivi des visages. Apple utilise un encodeur/décodeur avancé utilisant un réseau neuronal pour créer votre personnage numérique, avec des données de volume et de profondeur pour faciliter les appels vidéo d’apparence naturelle.

La technologie d’affichage Micro-OLED brevetée par Apple est au cœur de l’écran, une évolution de l’écran Mini-LED que nous avons vu pour la dernière fois sur l’iPad Pro 12,9 pouces et le MacBook Pro actuel. Au centre de celui-ci se trouvent des lentilles catadioptriques, tandis que des inserts optiques Zeiss gèrent la correction de la vision. Cependant, l’une des astuces les plus incroyables de l’extérieur en verre incurvé est la technologie EyeSight, qui permet de voir les yeux d’une personne par transparence .