Apple Watch X : Un anniversaire sans révolution design pour la 10e édition ?

L’Apple Watch Series 10 continue de faire l’objet de rumeurs et de fuites à l’approche du 10e anniversaire de l’appareil, mais les dernières nouvelles ne sont peut-être pas les meilleures. Selon Mark Gurman, l’Apple Watch Series 10 bénéficiera d’améliorations substantielles, notamment d’un écran plus grand et d’une nouvelle puce, et pourrait également faire l’objet d’une édition spéciale anniversaire, peut-être appelée Apple Watch X.

Si tout ceci semble prometteur, Gurman indique également dans sa lettre d’information Power On que l’Apple Watch Series 10 ne devrait pas changer de design par rapport à la Series 9, ce qui signifie qu’une année de plus, nous aurons une smartwatch identique. De plus, il semblerait que les nouvelles fonctions de santé que les utilisateurs espéraient ne feront pas leur apparition sur la Series 10.

Comme l’indique Gurman dans son rapport, il est peu probable que l’Apple Watch Series 10 soit très différente de l’Apple Watch Series 9, même si elle devrait être plus fine. De même, l’Apple Watch Ultra 3 ne devrait pas non plus bénéficier d’un nouveau design cette année.

Pour autant que nous le sachions, la prochaine Apple Watch devrait toujours être proposée en deux tailles de boîtier, sous les noms de code « N217 » et « N218 ». Les deux modèles seront dotés d’un écran plus grand. L’un de ces modèles devrait avoir un écran à peu près aussi grand que celui de l’Apple Watch Ultra 2. Les deux modèles devraient également être équipés d’un nouveau processeur qui devrait être meilleur que la puce S9 et potentiellement apporter quelques améliorations en matière d’IA à l’appareil, bien qu’une intégration complète de Apple Intelligence ne semble pas être dans les cartons pour le moment.

L’inconvénient le plus important de ces dernières nouvelles concerne l’absence apparente de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé qui devraient être intégrées à l’Apple Watch Series 10. Les efforts d’Apple pour développer des fonctions de détection de l’apnée du sommeil et de l’hypertension n’ont pas été couronnés de succès. On espérait que ces fonctions seraient prêtes pour 2024, mais selon Gurman, « Apple a rencontré de sérieux problèmes ».

Après l’Apple Watch X, une potentielle refonte en 2025

Apple devrait repousser les limites de la fabrication avec l’Apple Watch X. En tirant parti de la technologie innovante de l’impression 3D pour certains composants, l’entreprise est en mesure d’atteindre une précision et une efficacité de production inégalées. Cette approche de la fabrication additive garantit que chaque pièce répond aux normes de qualité rigoureuses d’Apple, pour un produit qui dépasse vos attentes en termes de durabilité et de performances.

Alors que l’Apple Watch Series X apporte une foule de mises à jour passionnantes, Apple se tourne déjà vers l’avenir. Des murmures dans la communauté technologique suggèrent qu’une potentielle refonte de l’Apple Watch pourrait se profiler à l’horizon 2025.

Cette future mise à jour pourrait intégrer le très attendu mécanisme de fixation par bande magnétique, transformant encore davantage la façon dont vous interagissez avec votre appareil portable.