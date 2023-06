Google teste la connexion sans mot de passe pour les comptes Workspace et Cloud

Le déploiement de cette fonctionnalité commencera aujourd’hui, mais il faudra attendre quelques semaines avant que tous les administrateurs de Google Workspace en bénéficient. Une fois mise en œuvre, la prise en charge des clés devrait être disponible pour tous les utilisateurs de Workspace sur différentes plateformes, notamment Android, iOS et les ordinateurs de bureau. Ainsi, les utilisateurs pourront bénéficier de la commodité et de la sécurité de l’authentification par Codes d’accès (Passkeys), quel que soit leur appareil ou leur système d’exploitation préféré.

L’utilisation de Codes d’accès n’est pas une nouveauté. En fait, l’année dernière, Google, Apple, Microsoft et l’alliance FIDO ont annoncé qu’ils allaient commencer à travailler sur la prise en charge des Codes d’accès (Passkeys) sur toutes les plateformes. Maintenant que c’est fait, il est bon de voir que les entreprises et leurs employés auront la possibilité de tirer parti de la commodité de l’utilisation des Codes d’accès (Passkeys) comme alternative plus sûre aux mots de passe.

Présentés comme « le début de la fin du mot de passe », les Codes d’accès (Passkeys) permettent aux utilisateurs de s’authentifier sur plusieurs appareils de manière transparente. Au lieu de s’appuyer sur des méthodes traditionnelles comme les mots de passe ou les codes PIN, les Codes d’accès (Passkeys) utilisent des clés de chiffrement stockées sur l’appareil de l’utilisateur pour vérifier son identité . Cette approche élimine la nécessité de se souvenir de mots de passe complexes et fournit un mécanisme d’authentification plus sûr.