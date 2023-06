Zoom peut résumer des réunions que vous avez manquées grâce à l’IA

Zoom permet désormais aux utilisateurs d’utiliser l’IA pour rattraper les réunions manquées. Cette fonctionnalité, annoncée par Zoom en mars dernier, est enfin disponible à titre d’essai pour les utilisateurs de « plans sélectionnés », selon un article publié sur le site Web de Zoom.

Grâce à Zoom IQ — l’assistant doté d’IA de l’application — les hôtes peuvent désormais générer des résumés de réunions et les envoyer aux utilisateurs par le biais de Zoom Team Chat ou par e-mail, sans enregistrer les réunions. Il est difficile de dire à quel point les résumés de réunion sont précis (ou détaillés), mais cela semble être un moyen beaucoup plus rapide d’obtenir un récapitulatif de tout ce que vous avez manqué, plutôt que de regarder une réunion préenregistrée dans son intégralité.

En plus des résumés de réunion générés par l’IA, Zoom lance la possibilité de composer des messages dans Team Chat à l’aide de l’IA. Cette fonction s’appuie sur la technologie OpenAI pour créer des messages « basés sur le contexte d’un fil de discussion » et vous permet également de personnaliser le ton ou la longueur d’un message avant de l’envoyer.

Toutes ces fonctionnalités s’appuient sur ce que l’assistant QI de Zoom offre déjà, comme la possibilité de créer des points forts et des chapitres de réunion. Dans un proche avenir, Zoom prévoit de déployer plusieurs autres fonctions alimentées par l’IA dans le cadre de son partenariat avec OpenAI et Anthropic.

Il s’agit notamment de la possibilité de rédiger des e-mails avec l’IA en utilisant le contexte des réunions, des appels téléphoniques et des précédents e-mails, ainsi que d’un moyen de résumer les discussions dans Zoom Team Chat « d’un simple clic ». Zoom travaille également sur un moyen d’utiliser l’IA pour obtenir « discrètement » un résumé d’une réunion dans le chat lorsque vous arrivez en retard, pour créer des brouillons de tableau blanc à l’aide d’invites textuelles et pour organiser automatiquement les idées en catégories pendant les sessions de brainstorming.

Pas encore disponible pour tous

Selon Zoom, l’entreprise « recueille des données sur les interactions des utilisateurs avec les fonctionnalités de Zoom IQ, y compris les entrées, les messages et le contenu généré par l’IA » et pourrait utiliser ces informations pour former les modèles d’IA de Zoom IQ (mais pas ceux de tiers), à moins que vous ne choisissiez de ne pas partager vos données avec Zoom. Outre Zoom, d’autres plateformes de productivité, notamment Slack de Salesforce et Microsoft 365, ont commencé à intégrer des fonctions d’IA. Slack, par exemple, vous permet de répondre à vos collègues avec ChatGPT et pourrait bientôt permettre à l’IA de participer aux Huddles en votre nom, tandis que Microsoft a déployé un IA Copilot pour ses applications 365.

Pour l’instant, seuls les résumés de réunion et les fonctions de composition de chat de Zoom IQ sont disponibles en version d’essai gratuite « pour une durée limitée » aux abonnés de Zoom One (Enterprise Plus, Enterprise, Business Plus, Business, Pro) et de certains forfaits Zoom (Enterprise Named Host, Enterprise Active Host, Zoom Meetings Enterprise, Zoom Meetings Business, Zoom Meetings Pro).