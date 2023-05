Zoom va bientôt intégrer le chatbot Anthropic sur sa plateforme après son investissant

« Avec cette flexibilité d’incorporer de multiples types de modèles, notre objectif est de fournir la plus grande valeur pour les divers besoins de nos clients. Ces modèles sont également personnalisables, de sorte qu’ils peuvent être adaptés au vocabulaire et aux scénarios d’une entreprise donnée pour une meilleure performance », a déclaré Hashim dans un article de blog .

Le partenariat avec Anthropic est la plus récente initiative de Zoom dans son approche fédérée de l’IA, où elle utilise ses propres modèles d’IA, ceux de grandes entreprises d’IA et les modèles de certains clients.

« Le modèle d’IA constitutionnel d’Anthropic est prêt à fournir des intégrations sûres et responsables pour nos innovations de prochaine génération, à commencer par le portefeuille Zoom Contact Center », a déclaré Smita Hashim, chef de produit chez Zoom. « Grâce à Claude qui guide les agents vers des solutions fiables et qui alimente le libre-service pour les utilisateurs finaux, les entreprises seront en mesure d’élever les relations avec leurs clients à un autre niveau ».

Grâce au partenariat avec Anthropic, Zoom prévoit d’intégrer Claude à l’ensemble de son portefeuille Contact Center afin de créer des fonctions de libre-service qui améliorent non seulement les résultats pour l’utilisateur final, mais aussi l’expérience de l’agent. Par exemple, il sera capable de comprendre l’intention des clients à partir de leurs données et de les guider vers la meilleure solution, et de fournir des informations exploitables que les responsables pourront utiliser pour encadrer les agents.