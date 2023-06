Apple annonce de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité dans Safari, Messages et autres

Apple annonce de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité dans Safari, Messages et autres

Lors de la WWDC, Apple a annoncé ses dernières innovations en matière de sécurité et de protection de la vie privée, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la protection de la vie privée des utilisateurs en tant que droit fondamental de l’homme.

Ces mises à jour comprennent des améliorations significatives de la navigation privée dans Safari, de la sécurité des communications, du mode verrouillage et de la confidentialité des applications.

Contrôles de confidentialité améliorés pour les données des utilisateurs

La navigation privée dans Safari, introduite par Apple il y a plusieurs années, offre désormais une protection renforcée contre les traqueurs et les accès non autorisés aux appareils des utilisateurs.

Des mesures de protection avancées en matière de suivi et d’empreintes digitales empêchent les sites Web de suivre ou d’identifier les appareils des utilisateurs. En outre, la navigation privée se verrouille désormais lorsqu’elle n’est pas utilisée, ce qui permet aux utilisateurs de garder leurs onglets ouverts même lorsqu’ils sont éloignés de leur appareil.

Autorisation de confidentialité des photos

L’autorisation de confidentialité des photos a été améliorée grâce à un nouveau sélecteur de photos intégré. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager des photos spécifiques avec des applications tout en gardant le reste de leur bibliothèque privée. Les utilisateurs recevront plus d’informations sur ce qu’ils partagent et des rappels occasionnels de leur choix lorsque des applications demanderont l’accès à l’ensemble de leur photothèque.

La protection contre le suivi des liens a été étendue à Messages, Mail et Safari (Navigation privée). Cette mise à jour supprime les informations de suivi supplémentaires des liens partagés dans ces applications, garantissant ainsi la confidentialité de l’utilisateur tout en préservant la fonctionnalité des liens.

Apple a également apporté d’importantes améliorations à la confidentialité des applications. Les développeurs ont désormais accès à davantage d’informations sur les pratiques en matière de données des kits de développement logiciel (SDK) tiers utilisés dans leurs applications. Cela leur permet de fournir des étiquettes de nutrition et de confidentialité plus précises et d’améliorer l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement des logiciels en prenant en charge les signatures pour les SDK tiers, ce qui ajoute une couche supplémentaire de protection contre les abus.

Fonctionnalités permettant de protéger la sécurité des utilisateurs

En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, Apple a introduit la fonction Sécurité des communications, conçue pour protéger les enfants des contenus explicites dans Messages. Cette fonctionnalité couvre désormais les contenus vidéo en plus des images fixes et peut être intégrée dans des applications tierces. L’avertissement de contenu sensible a été introduit pour aider les utilisateurs adultes à éviter les images et vidéos de nudité non désirées dans diverses applications.

Afin de protéger les données des utilisateurs, Apple a mis en œuvre des mises à jour pour le partage des mots de passe et des clés, permettant aux utilisateurs de créer des groupes de partage de mots de passe.

Le mode Isolement a été étendu pour fournir une protection supplémentaire contre les logiciels espions mercenaires, en proposant des paramètres par défaut de connectivité sans fil plus sûrs, la gestion des médias, le sandboxing et des optimisations de la sécurité du réseau.

Apple a également introduit de nouvelles fonctionnalités axées sur la protection de la vie privée et la sécurité. Check In permet aux utilisateurs d’informer des contacts sélectionnés lorsqu’ils sont arrivés à destination en toute sécurité. NameDrop permet de partager en toute sécurité des informations sur les contacts et du contenu par le biais d’AirDrop. Live Voicemail permet de transcrire en direct les messages vocaux entrants, ce qui donne aux utilisateurs la possibilité de répondre aux appels en temps réel.

Disponibilité

Plus tard dans l’année, ces mises à jour seront disponibles gratuitement dans le cadre de mises à jour logicielles.

Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, a déclaré à propos des dernières mises à jour relatives à la protection de la vie privée : « La protection de la vie privée est intégrée à chaque nouveau produit Apple,

La protection de la vie privée est intégrée dès le départ dans chaque nouveau produit et chaque nouvelle fonctionnalité Apple. Nous tenons à ce que nos utilisateurs restent maîtres de leurs données en continuant à proposer des fonctions de confidentialité de pointe et la meilleure sécurité des données au monde. Cette approche est évidente dans un certain nombre de fonctionnalités de nos plateformes, comme les mises à jour majeures de Safari Private Browsing, ainsi que l’extension du Lockdown Mode.