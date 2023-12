Apple lance un framework ML novateur pour les chercheurs en IA sur ses dispositifs

Apple, que beaucoup considéraient comme très conservatrice dans son approche de l’IA, a discrètement publié des frameworks et des bibliothèques de modèles conçus pour fonctionner sur ses puces, et peut-être apporter des applications d’IA générative sur les MacBook.

Les équipes d’Apple chargées de l’apprentissage machine (ML) ont publié un nouveau framework ML pour Apple Silicon : MLX, ou ML Explore, arrive après avoir été testé pendant l’été et est maintenant disponible sur GitHub.

Dans un post sur X (anciennement Twitter), Awni Hannun, de l’équipe ML d’Apple, qualifie le logiciel de « … framework efficace d’apprentissage automatique spécialement conçu pour le Apple Silicon (c’est-à-dire votre ordinateur portable !) ».

Just in time for the holidays, we are releasing some new software today from Apple machine learning research.

MLX is an efficient machine learning framework specifically designed for Apple silicon (i.e. your laptop!)

Code: https://t.co/Kbis7IrP80

Docs: https://t.co/CUQb80HGut

— Awni Hannun (@awnihannun) December 5, 2023