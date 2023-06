Bluesky, l’alternative à Twitter, atteint 100 000 membres en version bêta

L’alternative à Twitter, Bluesky, semble prendre un bon départ. Le réseau social décentralisé est en cours d’élaboration dans le cadre d’une phase de développement sur invitation uniquement, mais il vient de franchir la barre des 100 000 utilisateurs.

Les statistiques d’utilisation récemment mises à jour montrent que plus de la moitié de ce nombre a contribué à plus de 3 millions de messages à ce jour, avec une moyenne de 55 messages par compte depuis le début de la collecte des données le 1er mai. Il reste donc environ 43 000 utilisateurs qui se sont probablement inscrits pour faire un tour.

Ces chiffres paraissent dérisoires par rapport aux milliards d’utilisateurs de Twitter et de Facebook, mais ils sont impressionnants étant donné l’exclusivité et de la relative jeunesse de la plateforme. Bien que nous en entendions parler depuis quelques années, Bluesky n’a lancé sa première application sur iOS que récemment, en février 2023, suivie d’une version Android qui est arrivée dans la seconde moitié du mois d’avril.

Il est intéressant de noter que Bluesky est en partie l’idée de l’ancien PDG et cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui a rejoint en 2019 un collectif croissant prêchant un besoin de plateformes plus ouvertes avec des moyens « d’auto-authentification » pour partager des messages et communiquer avec d’autres.

Nous ne le savions pas à l’époque, mais Dorsey allait finalement doubler sa position en se retirant de Twitter, qui, au grand dam de beaucoup, a fini par arriver dans les mains d’Elon Musk. Comme Mastodon et Parler, Bluesky a été lancé comme une alternative directe à Twitter. Elle aborde les réseaux sociaux avec des objectifs philosophiques fondamentalement analogues à ceux de la plateforme susmentionnée, mais prend son envol avec une rampe de lancement très différente.

En quoi Bluesky est-il différent ?

D’un point de vue fonctionnel, en surface, Bluesky ressemble encore beaucoup à Twitter. Vous pouvez publier de courts messages de 256 caractères et les voir de la part d’autres personnes que vous suivez dans une timeline. Vous pouvez également aimer et partager des messages. Bluesky ne prend pas encore en charge certaines des fonctions que les utilisateurs de Twitter ont appris à apprécier, comme les listes et les messages directs, mais le développement est en cours. Les mécanismes sous-jacents qui facilitent son fonctionnement ne pourraient pas être plus différents.

En coulisses, Bluesky s’apparente davantage à Mastodon en ce sens qu’il repose sur un protocole décentralisé de type blockchain appelé AT, conçu pour donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leur expérience sans les règlements et les caprices des superviseurs d’entreprise. L’un des principaux avantages vantés par ses créateurs est la possibilité de transférer votre compte de Bluesky à une autre plateforme reposant sur le même protocole sans perdre aucune des données de votre compte.

Cela signifie que vous pouvez transférer vos abonnés et vos messages à un autre « fournisseur » si vous le quittez. Vous pouvez également utiliser n’importe quel nom de domaine que vous possédez comme identifiant de votre compte sur ces réseaux.

Comment essayer Bluesky ?

Bien que le protocole AT soit open source, Bluesky est le premier exemple à présenter ses capacités, et ses créateurs souhaitent réguler l’échelle de croissance du service à ce stade. Ainsi, la disponibilité du service est encore limitée à un accès sur invitation, et pour l’instant, l’équipe qui le construit n’a pas donné d’indication sur la date à laquelle cela pourrait changer. Les utilisateurs qui ont la chance de rejoindre le service peuvent inviter eux-mêmes jusqu’à deux utilisateurs, et Bluesky augmente occasionnellement le nombre d’invitations.

Si vous ne connaissez personne sur la plateforme, essayez de vous inscrire sur la liste d’attente du site Web de Bluesky. Il vous suffit d’indiquer votre adresse électronique. Une fois que vous avez reçu une invitation, vous pouvez rejoindre Bluesky en tant que fournisseur d’hébergement par défaut ou rejoindre un fournisseur personnalisé en entrant son URL. Vous pouvez changer de fournisseur à tout moment, aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez accéder à Bluesky depuis l’application Web ou en téléchargeant les applications mobiles sur Android et iOS. Une fois à l’intérieur, vous serez en mesure de poster sur le serveur de votre choix et de voir les messages des autres serveurs qui existent dans le protocole AT.