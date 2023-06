Les Samsung Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic font l’objet de rendus de presse

Outre ses prochains appareils pliables, à savoir les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, Samsung devrait également dévoiler la série Galaxy Watch 6. Cette présentation devrait avoir lieu lors de l’événement Galaxy Unpacked, qui devrait avoir lieu le mois prochain. Mais avant l’événement, nous avons reçu notre premier aperçu de la Galaxy Watch.

WinFuture a partagé des images de presse en haute résolution des prochaines Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic. Et il y a une caractéristique qui est censée faire son retour dans cette gamme.

Commençons donc par la Galaxy Watch 6. D’après les images qui ont fuité, la première chose que vous remarquerez est un encombrement globalement plus petit, avec des bords plus fins et des bracelets à boucle ardillon. Les variantes de 40 mm et 44 mm ont été présentées, la première en couleur crème et la seconde en bleu ciel.

Les rendus indiquent clairement que le verre du fond sera fabriqué en verre saphir, avec un support GPS sur les variantes de 40 mm et 44 mm de la montre. La montre de 44 mm sera également dotée d’un modèle prenant en charge la technologie LTE. Elles seront également résistantes à l’eau jusqu’à 50 mètres. Nous pouvons nous attendre à une protection en verre saphir pour l’écran. Par ailleurs, les boutons habituels sont placés sur le côté droit du châssis.

En ce qui concerne la Galaxy Watch 6 Classic, les rendus divulgués révèlent que la smartwatch est disponible en noir et en gris. Il y aura une variante de 43 mm et une variante de 47 mm, avec la couronne rotative fonctionnelle (présumée) qui fera son retour, ainsi que des bords symétriques plus minces. Le modèle Classic devrait également être doté d’une protection en verre saphir à l’avant et à l’arrière, ainsi que d’un support LTE et GPS. Elle sera étanche jusqu’à 50 mètres. La Watch 6 Classic devrait être dotée d’un bracelet surpiqué.

De multiples fonctionnalités attendues

En dehors de ce que nous avons pu déchiffrer à partir de ces derniers rendus, la gamme Galaxy Watch 6 apportera une pléthore de fonctionnalités liées à la santé et au fitness, ainsi que des améliorations notables au niveau de la batterie. Les variantes classiques et standard seront équipées du chipset Exynos W930 de Samsung. Les smartwatches devraient également fonctionner avec WearOS 4.

Jusqu’à présent, c’est tout ce que nous savons sur les prochaines smartwatches de Samsung. Mais, avec le lancement qui se rapproche, nous pouvons nous attendre à obtenir bientôt des informations concrètes sur la gamme Galaxy Watch 6.

Prochain événement Unpacked

Samsung a programmé son événement Unpacked à Séoul pour la fin du mois de juillet, au cours duquel des détails passionnants sur le Galaxy Z Flip 5, le Galaxy Z Fold 5 et la très attendue série Galaxy Watch 6 seront dévoilés.