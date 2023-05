Les spécifications de l’écran du casque Reality Pro d’Apple ont fuité avant la WWDC 2023

Bien qu’une confirmation officielle soit encore attendue, ce n’est un secret pour personne qu’Apple — depuis plusieurs années — développe son propre casque de réalité mixte. Toutefois, le projet initial de l’entreprise, qui prévoyait la sortie du produit en 2020, aurait été entravé par l’apparition de la pandémie COVID-19. Trois ans plus tard, Apple continue de garder un silence stoïque sur ses projets de casque AR/VR. On ne peut toutefois pas en dire autant de plusieurs analystes d’Apple qui continuent d’affirmer que la société annoncera officiellement le produit avant la fin de l’année 2023.

Apple prévoit de présenter quelques nouveautés dans quelques jours à l’occasion de la WWDC 2023 — parmi elles, outre iOS 17, le casque de réalité mixte tant attendu. Il y a maintenant de nouveaux détails sur les spécifications de l’écran, car elles auraient maintenant fuité avant l’annonce imminente.

Jusqu’à récemment, nous n’avions qu’une idée très rudimentaire des prouesses matérielles du casque de réalité augmentée d’Apple qui faisait l’objet de rumeurs. La plupart des rapports évoquaient la possibilité que le casque utilise les puces M2 d’Apple et soit doté d’un « écran haute résolution ». Des rumeurs plus récentes laissaient entendre que l’appareil pourrait utiliser deux écrans Micro-OLED 4K pour offrir une résolution cumulée de 8 K. Toutefois, une semaine avant l’annonce éventuelle, une source a fait plusieurs déclarations surprenantes sur la technologie d’affichage qui pourrait être intégrée au produit.

Comme toujours, il s’agit de rumeurs qu’il n’est pas vraiment possible de vérifier. Quelques jours avant la présentation du casque de réalité mixte Reality d’Apple, l’analyste en affichage Ross Young a publié quelques spécifications pour les deux écrans du casque. Selon lui, le casque devrait être équipé de la technologie d’écran Micro-OLED. Young annonce qu’Apple a opté pour une diagonale d’écran de 1,41 pouce. Cela correspond à environ 3,58 centimètres. Ces écrans ont un rapport de contraste de 4000:1 et une luminosité de plus de 5000 nits.

You want more, I will give you more: Micro OLED specs for Apple’s AR/VR headset:

1.41″ in diagonal

4000 PPI

>5000 nits of brightness —Ross Young (@DSCCRoss) May 30, 2023

Certains détails ont déjà été rapportés. Young a maintenant surpris une fois de plus avec un résumé et de nouveaux détails sur ce à quoi il faut s’attendre.

D’après de précédents rapports, il semble déjà que le casque pourrait être un appareil monstrueux, et des écrans comme ceux-ci pourraient en faire un produit encore plus haut de gamme. Le Quest 2 de Meta offre un écran de 773 ppp et 100 nits de luminosité, et bien que cette comparaison ne soit pas tout à fait juste étant donné l’énorme fossé de prix qui sépare l’appareil d’Apple et le Quest 2, comparativement plus abordable, elle montre tout de même à quel point le casque d’Apple pourrait être impressionnant.

Beaucoup plus cher que la « concurrence »

On s’attendait par ailleurs à ce que le casque d’Apple coûte environ 3 000 dollars. C’est nettement plus que le prix des autres casques. Meta propose ses casques Quest 2 et Quest Pro à des prix compris entre 449,99 et 1 199,99 euros. Apple ne veut pas entrer dans ce marché de prix. En termes de contenu, Apple a déjà beaucoup à offrir à ce sujet en ce qui concerne le casque. Outre l’accès à des services comme Apple TV+ et Fitness+, il s’agit en premier lieu de l’accès à la grande bibliothèque de l’App Store. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le casque pourra probablement exécuter des applications iPad sans problème.

Nous saurons si ces données sur le casque sont exactes lors de l’ouverture de la WWDC, le lundi 5 juin 2023. Selon les rumeurs, le casque offrirait des fonctionnalités telles qu’une molette permettant de sortir de la réalité virtuelle et des fonctions avancées de suivi de la main, mais il pourrait également être alimenté par une batterie externe.