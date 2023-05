Les spécifications du futur Razr 40 Pro de Motorola révélées dans une diapositive divulguée

Les spécifications du futur flagship pliable de Motorola ont fait l’objet d’une fuite. Une image marketing postée par SnoopyTech indique que le Razr 40 Ultra haut de gamme pourrait être équipé d’un énorme écran pOLED extérieur de 3,6 pouces à 144 Hz, ainsi que d’un écran pOLED intérieur de 6,9 pouces lorsque l’appareil est déplié.

L’image divulguée, qui contient un texte en italien que j’ai traduis avec l’aide de Google, suggère que l’appareil sera équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il s’agit du même composant que celui qui équipe l’appareil phare de Samsung, le Galaxy, et que Motorola a ajouté à sa version 2022 du Razr, qui n’a été commercialisée qu’en Chine et en Europe.

Razr 40 Ultra official specs pic.twitter.com/p5t7qZmu7C — SnoopyTech (@_snoopytech_) May 30, 2023

Avec un écran extérieur de 3,6 pouces sur le Ultra, Motorola pourrait brièvement prendre le dessus sur le marché des appareils pliables en termes de taille, puisque le Galaxy Z Flip 4 de Samsung n’a qu’un écran de couverture de 1,9 pouce et que le OPPO Find N2 Flip est doté d’un écran extérieur de 3,26 pouces. Mais cela pourrait bientôt changer, puisque la sortie du Galaxy Z Flip 5 est prévue pour cet été.

En ce qui concerne la caméra, le Razr 40 Ultra pourrait être équipé d’un double appareil photo de 12 et 13 mégapixels à l’arrière de l’appareil, ainsi que d’une caméra de 32 mégapixels à l’avant. Des détails mentionnent également 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, une batterie d’une capacité 3 800 mAh et un connecteur USB-C.

En outre, l’image indique que l’appareil sera disponible en noir, en « bleu glacier » et en magenta.

Un modèle plus abordable également prévu

Motorola a déjà confirmé son intention de sortir un nouveau Razr cette année. Les fuites se sont succédé à un rythme soutenu au cours des derniers mois, avec une série d’images provenant de Evan Blass montrant un grand écran extérieur qui s’étend de la charnière de l’appareil à ses doubles caméras et à une interface entièrement personnalisable. La semaine dernière, nous avons eu un aperçu d’une publicité de 44 secondes pour le Razr 40 Ultra, qui confirme certaines des rumeurs et des images que nous avions vues précédemment.

En plus du Razr 40 Ultra, Motorola devrait également sortir une version « Lite » de l’appareil avec un écran beaucoup plus petit qui n’entoure que les caméras de l’appareil. Selon une fuite datant du début de l’année, Motorola pourrait sortir le nouveau Razr dès le 1er juin, c’est-à-dire dans quelques heures.