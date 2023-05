by

La Pixel Watch 2 de Google pourrait largement améliorer l’autonomie, la puissance et les capteurs

La première tentative de Google dans l’écosystème des smartwatches était la Pixel Watch, qui offrait un matériel de qualité et un logiciel gratifiant, mais dont l’autonomie de la batterie était décevante et les fonctions de suivi de la santé absentes. Il semble que Google s’attaquera à toutes ces faiblesses d’un seul coup plus tard dans l’année avec la Pixel Watch 2.

À bien des égards, la conférence des développeurs I/O 2023 de Google qui s’est tenue il y a quelques semaines s’est déroulée exactement comme prévu dans les mois qui ont précédé l’événement, accueillant notamment les annonces très attendues et très tardives du Pixel Fold et du Pixel 7a.

Contrairement à ce qui se passe pour la plupart des appareils Google, peu de détails ont filtré sur la successeure de la Pixel Watch. Cependant, cela vient peut-être de changer après qu’une nouvelle fuite vient de faire surface. Il se pourrait que nous connaissions désormais le processeur de la Pixel Watch 2, l’autonomie de la batterie et certaines de ses caractéristiques.

Google pourrait envisager de changer la puce de la Pixel Watch 2, selon un rapport de 9to5Google. Les sources du site affirment que la smartwatch pourrait abandonner le processeur Exynos au profit d’une puce Qualcomm Snapdragon de la dernière génération W5. Il pourrait s’agir du Snapdragon W5+ Gen 1, qui équipe la TicWatch Pro 5, ou d’un SoC Snapdragon W5 Gen 1 standard. Cette puce gravée en 4 nm contiendrait quatre cœurs A53 à 1,7 GHz avec deux GPU Adreno 702. En revanche, la puce Exynos 9110 de la Pixel Watch originale est une puce de 10 nm avec deux cœurs A53.

C’est une excellente nouvelle, non seulement pour l’héritage de la Pixel Watch, mais aussi pour l’ensemble de l’écosystème.

Une amélioration de l’autonomie

Apparemment, grâce à cette nouvelle puce, la successeure de la Pixel Watch pourrait voir une amélioration significative dans le domaine de l’autonomie de la batterie. La Mobvoi TicWatch Pro 5 basée sur le Snapdragon W5+ Gen 1 écrase absolument la Pixel Watch, avec jusqu’à quatre jours d’autonomie avec un schéma d’utilisation analogue. Il ne serait pas judicieux d’attribuer toutes ces améliorations au silicium Snapdragon, mais il est difficile d’ignorer la différence entre les deux smartwatches basées sur la même plateforme Wear OS.

L’appareil pourrait tenir plus d’une journée avec l’affichage toujours allumé (AOD) activé. Lors de son lancement, la Pixel Watch offrait 24 heures d’autonomie, mais uniquement lorsque l’affichage permanent était désactivé. Cette amélioration de la durée de vie de la batterie pourrait également être due en partie à un système d’exploitation plus efficace dans Wear OS 4, qui devrait arriver dans la prochaine génération de smartwatch lors de son lancement.

J’ai hâte de voir quelles améliorations pratiques arriveront avec la Pixel Watch 2 et comment elle pourrait servir de modèle pour fabriquer du matériel Wear OS encore meilleur avec des marques partenaires.

Google veut aussi combler le fossé des fonctionnalités

Le rapport mentionne également que Google pourrait doter la smartwatch de capteurs de santé analogues à ceux de la Fitbit Sense 2. Nous ne savons pas quels capteurs Google pourrait inclure. La Sense 2 est équipée de plusieurs capteurs, dont l’un des plus remarquables est le capteur de conductance cutanée (cEDA). Ce capteur est capable de détecter les niveaux de stress.

En termes de fonctionnalités, vous pouvez vous attendre à un suivi de la réponse corporelle tout au long de la journée, à un profilage du sommeil amélioré, à la variabilité de la fréquence cardiaque, à l’enregistrement de la température de la peau, à des notifications de fréquence cardiaque élevée et basse, à des détails sur les zones actives et à une notation de l’état de préparation à l’entraînement, entre autres.

Dans l’ensemble, d’après les fuites, la Pixel Watch 2 s’annonce comme la smartwatch Wear OS que Google aurait dû créer dès la première tentative. En dehors de cette nouvelle fuite, nous avons entendu dire que la Pixel Watch 2 pourrait être lancée en même temps que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Nous nous attendons à ce que la smartwatch conserve son look minimaliste et intègre davantage la boîte à outils de Fitbit.