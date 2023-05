Twitter ajoute aux images des vérifications de faits par la communauté

Face à la diffusion généralisée de fausses informations par le biais d’images générées par l’IA, Twitter a lancé un changement expérimental qui allie la participation de la communauté à la technologie pour s’attaquer au problème.

L’entreprise teste une fonctionnalité appelée « Community Notes » qui vise à vérifier le contenu des médias, une tâche essentielle à une époque où les images manipulées ou les fausses informations sont de plus en plus courantes.

Raters and readers will see notes that authors marked as “about the image” slightly differently, so it’s clear to everyone that they should be interpreted as about the media, not the specific Tweet. Ratings can help identify cases where a note may not apply to a specific Tweet. pic.twitter.com/EDkSfRfxHv

—Community Notes (@CommunityNotes) May 30, 2023