Des fuites de maquettes de l’iPhone 15 révèlent les nouveaux designs des quatre modèles

MacRumors appelle ces smartphones iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (plutôt que iPhone 15 Ultra). Dans quelques mois, nous devrions connaître avec certitude les changements sur lesquels Apple a travaillé au cours de l’année écoulée.

L’interrupteur mute devient un bouton de mise en sourdine, selon ces unités factices et les précédentes rumeurs, et les quatre modèles d’iPhone 15 passent également à l’USB-C pour le transfert de données et la recharge , conformément aux dernières directives de l’Union européenne.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, il n’y a pas vraiment de grands changements au niveau du design, même si les bords des cadres des smartphones sont plus arrondis . C’est « moins tranchant, plus confortable » dans la main, explique Dan Barbera de MacRumors.