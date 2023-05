Windows 11 Moment 3 regorge de fonctionnalités intéressantes

La dernière mise à jour de Microsoft pour Windows 11 est désormais disponible et comporte de nombreux changements. Baptisée « Moment 3 », cette version de Windows 11 apporte des fonctionnalités demandées depuis longtemps et des améliorations de la qualité de vie qui en font une mise à jour à installer immédiatement.

Moment 2 ayant été publié à la fin du mois de février, c’est une agréable surprise de voir la rapidité avec laquelle la nouvelle version est arrivée. Ces mises à jour Moment s’inscrivent dans le cadre de l’approche adoptée par Microsoft pour améliorer Windows 11. Au lieu de publier une énorme mise à jour chaque année, l’entreprise a décidé de proposer de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de mises à jour cumulatives plus fréquentes.

Sans plus attendre, voici une sélection des cinq fonctionnalités les plus intéressantes de Moment 3.

Amélioration de la barre des tâches et des notifications

Les habitués de Windows seront heureux de trouver quelques améliorations dans la barre des tâches, comme une icône de réseau qui indiquera une connexion VPN active avec une petite icône de cadenas — utile si vous êtes l’une de ces personnes qui oublient souvent si vous avez activé votre VPN. Gardez toutefois à l’esprit que l’icône n’apparaîtra que lorsque vous utiliserez les connexions VPN « natives » configurées dans l’application des paramètres, et ne s’affichera pas si vous utilisez des applications VPN tierces. C’est un peu dommage.

Pour la plupart des gens, la mise à jour de l’horloge de la barre des tâches est le meilleur changement de la mise à jour de Moment 3, car l’horloge peut maintenant afficher les secondes !

Le changement le plus utile aux notifications est la possibilité de copier les codes d’authentification à deux facteurs des notifications push du bureau en un seul clic. Cette fonctionnalité est déjà présente sur Android et iOS, il est donc bon de voir que Microsoft l’apporte enfin au système d’exploitation de bureau — plus besoin d’ouvrir des e-mails pour copier quelques chiffres !

Un tableau de widgets amélioré

Les mises à jour des widgets dans Moment 3 sont un peu maigres, mais nous bénéficions d’un sélecteur de widgets redessiné qui permet de prévisualiser un widget avant de l’épingler sur le tableau. C’est un plus pour ceux d’entre nous qui sont un peu pointilleux sur l’apparence de leurs tableaux de widgets, donc au moins maintenant vous pouvez planifier correctement la disposition de votre tableau au lieu de découvrir une fois que le widget est en place qu’il gâche votre feng shui de widget.

Encore une fois, il ne s’agit pas d’une énorme mise à jour, mais elle vous donne un peu plus de liberté créative lors de l’aménagement de votre espace, et pourrait éventuellement laisser la place à des changements plus importants pour les Windows Widgets à l’avenir, à mesure que d’autres mises à jour seront lancées.

Gestionnaire des tâches

Le Gestionnaire des tâches prend désormais en charge le vidage en direct de la mémoire du noyau, une fonction qui permet de recueillir des données pour résoudre des problèmes en arrière-plan, pendant que le système d’exploitation continue de fonctionner. Cela ne signifie peut-être pas grand-chose pour l’utilisateur moyen, mais si vous êtes un développeur et que vous avez besoin d’enquêter sur des applications qui ne répondent pas ou d’identifier la source d’autres problèmes, il s’agit d’un ajout très utile.

Une fois la mise à jour installée, vous pouvez créer un fichier de vidage de la mémoire du noyau en direct en vous rendant dans le gestionnaire des tâches et en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le processus système, où vous trouverez l’option « Créer un fichier de vidage de la mémoire du noyau en direct ».

Un meilleur menu Paramètres

Moment 3 apporte un certain nombre de changements et d’améliorations aux paramètres de Windows, mais nous nous contenterons d’évoquer les plus intéressants pour l’instant.

Les amateurs d’onglets et de multitâches se réjouissent, Snap Assist a été renforcé pour vous aider à gérer vos nombreux onglets ouverts ! Normalement, vous pouvez appuyer sur Alt + Tab ou déclencher Snap Assist en faisant glisser votre fenêtre vers le haut de l’écran, et vous pouvez diviser l’écran en un maximum de quatre onglets. Avec Moment 3, vous pouvez désormais vous rendre dans une nouvelle section du menu Paramètres et choisir entre 3, 5 et 20 onglets. Vous avez été entendu, et vos nombreux onglets sont valables.

L’application Paramètres comporte également une nouvelle section dédiée à tous vos abonnements OneDrive et une meilleure répartition du contenu stocké sur chacun d’entre eux. Cela sera sans aucun doute très utile aux utilisateurs de stockage sur le cloud pour garder un œil sur leurs fichiers, car cela leur permettra de savoir exactement ce qui consomme leur capacité de stockage sur le cloud.

Fonds d’écran en prime !

Bien sûr, on ne peut pas parler de la mise à jour de Moment 3 sans mentionner les nouveaux fonds d’écran ! L’emblématique motif tourbillonnant de Windows 11 se décline désormais dans de merveilleuses nuances de rose, de magenta et de violet, qui ressortent encore plus dans les versions plus sombres du nouveau fond d’écran.

Espérons que ces nouveaux fonds d’écran marquent le début d’une nouvelle ère pour Windows 11, qui sera encore plus riche en aspects esthétiques positifs.