Google révèle des détails sur son projet annulé de smartphone pliable

Les fans de la gamme de smartphones Pixel de Google ont attendu longtemps que Google lance enfin le Pixel Fold qui arrivera dans environ un mois pour ceux qui l’ont précommandé. Cependant, il s’avère que nous aurions pu obtenir un second modèle Pixel Fold qui a été mis au rebut avant même d’avoir vu le jour.

Google a confirmé ce détail lors du dernier épisode du Podcast Made by Google, dans lequel les derniers projets Made by Google sont discutés chaque semaine. Dans l’épisode d’aujourd’hui, inhabituellement long, Rachid Finge, animateur du podcast, s’est entretenu avec trois membres de l’équipe de conception de Google : Ivy Ross (vice-présidente et responsable du design pour les produits matériels de Google), Isabelle Olsson (responsable du design industriel pour la maison, les produits portables et le CMF) et Claude Zellweger (directeur du design).

La conversation s’est concentrée sur le design des trois derniers produits de la gamme matérielle de Google, à savoir le Pixel 7a, le Pixel Fold et la Pixel Tablet. Cependant, lorsque le sujet a pivoté vers la conception de la charnière du Pixel Fold, en particulier en ce qui concerne son utilisation en mode table, Ivy Ross a lâché le tuyau ci-dessous :

Je suis vraiment fière de l’équipe parce qu’il y avait un autre modèle pliable que nous avions créé, et que nous avons eu la discipline de nous retenir et de dire « non, ce n’est pas encore assez bon », et d’attendre jusqu’à ce que nous sentions que nous pouvions faire quelque chose d’assez bon ou de meilleur que ce qui existait déjà. C’est donc un témoignage du fait que nous sommes capables de faire cela et de reconnaître quand quelque chose n’est pas assez bon.

Serait-ce le fameux Pixel Flip ?

L’épisode n’a pas mentionné quel serait le facteur de forme de ce second appareil. Bien sûr, la première question qui vient à l’esprit est de savoir s’il pourrait s’agir du Pixel Flip.

Un Pixel pliable de type clapet est tout à fait envisageable, d’autant plus qu’il en a déjà été question lors d’une interview à Google I/O 2023 avec George Hwang, chef de produit Google Pixel. Interrogé à ce sujet, Hwang a confirmé que Google était tout à fait intéressé par l’exploration de différents facteurs de forme et de technologies, y compris le style à clapet.

Sur cette base, il ne serait pas insensé de penser que le Pixel Fold qui n’a jamais existé aurait pu être le « Pixel Flip ». C’est certainement un signe positif pour l’avenir des efforts de Google en matière de smartphones pliables et cela montre que l’entreprise est engagée sur le marché et qu’elle est prête à prendre le temps de bien faire les choses.

Made By Google Podcast

La troisième saison du podcast Made By Google a été lancée le 15 mai 2023, avec un calendrier de diffusion hebdomadaire pour les 8 semaines suivantes. Cette saison est consacrée à des conversations avec les personnes à l’origine des produits captivants annoncés par Google lors de la conférence Google I/O, et offre un aperçu exclusif de leur processus de développement et de conception.

