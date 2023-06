Aucun changement n’est prévu pour le panneau OLED et le capteur de l’iPhone 15 Pro Max

L’annonce de la série 2023 de l’iPhone 15 aura lieu dans environ trois mois. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, septembre sera là et la nouvelle gamme d’iPhone 15 sera officielle.

Mais d’ici là, de nombreuses rumeurs de spécifications circuleront. Le dernier tweet contenant des informations sur l’iPhone 15 provient de Revegnus (@Tech-Reve) qui affirme que le même panneau OLED M12 que Samsung a fourni à Apple pour l’iPhone 14 Pro Max sera utilisé sur l’iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max

M12 Panel(Same as 14PM)

imx803(Same as 14PM)

3nm A17 Bionic

LPDDR5 8GB

😔 — Revegnus (@Tech_Reve) May 27, 2023

Il ne faut donc pas s’attendre à des changements majeurs au niveau du panneau. Le mois dernier, une rumeur a circulé en provenance de Corée selon laquelle Apple utiliserait les panneaux OLED M12 pour toute la gamme d’iPhone 15 cette année, ce qui constituerait une amélioration pour ceux qui achètent traditionnellement les modèles non Pro.

L’informateur nous dit également que le capteur Sony IMX803 de 48 mégapixels utilisé sur la caméra principale de l’iPhone 14 Pro Max sera de nouveau présent sur l’iPhone 15 Pro Max.

Une autre rumeur datant de janvier suggère que le même capteur de 48 mégapixels sera utilisé sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Bien entendu, les modèles non Pro n’auront toujours pas de téléobjectif et l’iPhone 15 Pro Max devrait être le premier iPhone à disposer d’un objectif périscopique qui portera le zoom optique à une plage de 5x-6x, contre 3x actuellement.

Encore des questions

Le tweet de Revengus poursuit en indiquant que l’iPhone 15 Pro Max (et certainement l’iPhone 15 Pro également) sera équipé du chipset A17 Bionic qui sera produit en utilisant le nœud de processus de 3 nm de TSMC. Avec 16 milliards de transistors dans le SoC A16 Bionic (qui équipera l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus), nous pourrions voir environ 18 à 20 milliards de transistors dans l’A17 Bionic.

Enfin, le tweet indique que l’iPhone 15 Pro Max disposera de 8 Go de mémoire vive LPDDR5, contre 6 Go pour l’iPhone 14 Pro Max. En réalité, les quatre modèles d’iPhone 14 sont équipés de 6 Go de RAM, mais les modèles non Pro utilisent la LPDDR4 et les modèles Pro la version LPDDR5, plus rapide.

Selon de précédentes rumeurs, tous les modèles d’iPhone 2023 seront équipés du système de notification multitâche Dynamic Island et les modèles Pro seront dotés d’un châssis en titane. Apple pourrait augmenter ses prix cette année, après les avoir maintenus au même niveau ces dernières années.