Le prix du Zenfone 10 d’ASUS dévoilé avant son lancement

ASUS s’apprête à lancer le Zenfone 10 dans le courant de l’année. Les spécifications du smartphone ont fait surface plus tôt cette année. Aujourd’hui, la page officielle de test à l’aveugle de l’entreprise, publiée hier, laisse entrevoir un prix approximatif de 749 dollars (700 euros).

Le Zenfone 9 a été présenté en juillet, à partir de 799 euros pour le modèle 8 Go de RAM + 128 Go de stockage. D’après les rumeurs, le prix de 749 dollars pourrait correspondre à la version 16 Go + 256 Go, et le smartphone devrait également être disponible en version 16 Go + 512 Go.

La promotion laisse entrevoir le poinçon sur le côté gauche, comme sur le Zenfone 9, ou bien il pourrait s’agir d’un simple emplacement.

Caractéristiques techniques du ASUS Zenfone 10

Écran AMOLED Full HD+ de 6,3 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz

Plateforme mobile octa-core Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nm avec GPU Adreno de nouvelle génération

16 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go/512 Go de stockage UFS 4.0

Android 13 avec ASUS ZenUI 10

Double SIM (nano + nano)

Capteur photo de 200 mégapixels avec OIS, caméra ultra-large, enregistrement vidéo 8k

Prise audio 3,5 mm, haut-parleurs stéréo

Résistant à l’eau et à la poussière (IP68)

5G SA/NSA, Double 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax 6E, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), USB Type-C, NFC

5 000 mAh avec charge rapide 67 W

Comme le Zenfone 9 a été présenté en juillet, le Zenfone 10 devrait également être présenté en juillet.