Twitter propose une nouvelle API pour les startups, mais elle coûte chère

Peu de temps après que le futur ex-PDG de Twitter, Elon Musk, a désactivé de manière controversée les API pour la plateforme de microblogging, laissant de nombreuses applications tierces dans la limbes et sans modèle commercial, la société vient d’annoncer que les API reviennent pour davantage d’utilisateurs, mais avec une touche très coûteuse.

Relayé par @TwitterDev, le niveau « Twitter API Pro » a été annoncé en pensant aux petites entreprises et aux startups. Son prix est de 5 000 dollars par mois, au-dessus du plan de base de 100 dollars par mois et du plan Entreprise.

📣 Calling all start-ups 📣

Today we are launching our new access tier, Twitter API Pro!

Experiment, build, and scale your business with 1M Tweets per month, including our powerful real-time Filtered/Stream and Full Archive Search endpoints. We look forward to seeing what you…

— Twitter Dev (@TwitterDev) May 25, 2023