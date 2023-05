Wasserstein a créé un support premium pour la Pixel Tablet de Google

Si vous avez besoin d’accessoires tiers pour l’écosystème Google et Nest, vous avez certainement entendu parler des accessoires Wasserstein. Il n’y a pas longtemps, la société a sorti un support de charge 2-en-1 pour le smartphone Pixel et les Buds, à côté de son itération 3-en-1 Made for Fitbit.

Elle a également mis sur le marché plusieurs autres produits pour la seconde génération de la sonnette Nest et même certains pour les caméras et les sonnettes Nest. Maintenant, avant même que la nouvelle tablette Pixel Tablet de Google n’arrive officiellement dans vos mains, Wasserstein a déjà imaginé un support pour elle.

Ce qui est intéressant, c’est que le « Made for Google Pixel Tablet Speaker Stand » a été conçu pour donner un peu plus de flexibilité au futur Nest Hub et à la tablette Android qui remplaceront votre maison. La plupart des produits fabriqués par Wasserstein ajoutent un certain niveau d’inclinaison à votre matériel existant pour l’accessibilité et la commodité, et le Speaker Stand n’est pas différent — il vous donne 40 degrés de visibilité supplémentaire par une inclinaison verticale.

Il présente également une conception « robuste et durable » et est relativement petit pour que vous puissiez le glisser dans votre sac pour l’hôtel ou la maison de vacances (peu importe ce que c’est). Un cas d’utilisation intéressant est que vous pourriez être couché dans votre lit en train de regarder un film sur votre Pixel Tablet et l’avoir positionné sur le dock officiel, mais logé dans ce Pixel Tablet Stand et incliné vers le bas vous pourriez continuer à profiter de votre film tout en reposant votre tête sur l’oreiller.

Si vous avez un de ces supports pour votre Nest Hub, vous êtes déjà familier avec ce qui est proposé ici, puisque la société en a sorti un pour l’ancienne génération de matériel de Google. Il est agréable de voir qu’ils lancent ce support en prévente immédiatement, sans attendre que la Pixel Tablet soit entre les mains des consommateurs du monde entier.

Le support vous coûtera 24,99 dollars dès maintenant, et après sa livraison officielle en juillet 2023, il coûtera 39,99 dollars à son prix normal. Cela signifie que vous économisez 15 dollars en le précommandant sur le site de Wasserstein !