ChatGPT pour iOS lancé dans plus de pays, y compris la France

Depuis une semaine, l’entreprise continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’application iOS. ChatGPT pour iPhone offre une meilleure efficacité de la batterie, le retour haptique est automatiquement désactivé lorsque la batterie est faible, la saisie vocale est améliorée, il est possible d’effacer l’historique des conversations, de désactiver l’historique et d’améliorer la prise en charge des langues.

