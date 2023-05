Nothing Phone (2) : batterie de 4 700 mAh, lancement confirmé en juillet

Le Nothing Phone (2) est sans aucun doute l’un des smartphones les plus attendus en 2023. Après avoir confirmé le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 pour le Nothing Phone (2), le fondateur de la société, Carl Pei, a confirmé dans une interview avec Forbes que le smartphone contiendrait une batterie d’une capacité de 4 700 mAh, légèrement plus grande que la batterie de 4 500 mAh du Phone (1).

On peut s’attendre à ce qu’il soit doté de la fonction de recharge sans fil, introduite avec le Phone (1). Il a déclaré que l’entreprise avait vendu près de 750 000 unités du Phone (1). L’entreprise vend toujours le smartphone Phone (1).

Interrogé sur le choix du Snapdragon 8+ Gen 1 par rapport au nouveau 8 Gen 2 pour le Phone (2), il a répondu qu’il s’agissait d’une puce beaucoup plus optimisée avec plusieurs mises à jour, et que l’entreprise privilégiait l’expérience de l’utilisateur plutôt que d’être la première dans la course aux spécifications. Une autre raison est également la maîtrise des coûts.

À propos de ce choix, il a ajouté : « Le Snapdragon 8+ Gen 1 est un processeur qui a fait ses preuves. Il a été testé en profondeur et optimisé en permanence grâce à de nombreuses mises à jour depuis son introduction il y a un an. Le choix de Snapdragon 8+ Gen 1 garantit que le Phone (2) reste accessible tout en offrant une expérience considérablement améliorée par rapport au Phone (1) ». Le Phone (2) offrirait une augmentation de 80 % des performances globales par rapport à son prédécesseur.

D’autres informations

Nous ne disposons toujours pas des caractéristiques de la caméra du smartphone. Les listes de référence ont révélé que le smartphone disposait de 12 Go de mémoire vive et d’Android 13. D’après les précédentes rumeurs, le Phone (2) sera équipé d’un écran AMOLED d’une résolution full HD+, d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’une capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go. Mais, il devrait également être disponible en version 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go, comme le Phone (1).

Le Nothing Phone (2) sera lancé en juillet 2023, à la même date que le Nothing Phone (1) l’année dernière.