OnePlus 12 : caractéristiques techniques et fenêtre de lancement

Sur le papier, le seul changement est le chipset, et celui mentionné ici n’est pas une surprise, puisque le OnePlus 11 utilise le Snapdragon 8 Gen 2. Bien sûr, il pourrait y avoir des détails que ces spécifications ne nous disent pas ; par exemple, l’écran pourrait être plus lumineux cette année, mais nous devrons attendre et voir.

Par ailleurs, l’écran, la batterie et les spécifications de charge semblent inchangés par rapport au OnePlus 11. Cela signifie que vous verrez toujours un écran de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et une charge filaire de 100 W.

Voici donc ce qu’il en est. Selon la fuite, le OnePlus 12 devrait être équipé d’un capteur périscope de 64 mégapixels, en plus de deux capteurs de 50 mégapixels, dont l’un est un objectif ultra-large . Cette disposition pourrait constituer un grand pas en avant par rapport aux téléobjectifs habituels que nous avons vus sur les précédents fleurons de OnePlus. Pour rappel, le OnePlus 11 dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 32 mégapixels.