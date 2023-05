EcoFlow lance la station électrique solaire Delta 2 Max pour les aventures en plein air

EcoFlow, fabricant de solutions énergétiques portables, a annoncé le lancement de la Delta 2 Max, une station électrique solaire respectueuse de l’environnement qui pourrait remplacer votre générateur à gaz actuel. D’une puissance de 2 048 watts, elle devrait suffire à faire fonctionner votre maison pendant deux jours en cas d’urgence (ou bien plus si vous l’utilisez comme source d’énergie hors réseau).

La Delta Max d’origine était très appréciée pour les aventures en plein air, car elle pouvait se connecter à la gamme existante de panneaux solaires portables EcoFlow pour alimenter des gadgets dans l’arrière-pays. Cet héritage se poursuit avec la Delta 2 Max, qui dispose d’une batterie au phosphate de fer lithié (LFP) améliorée pour un cycle de vie plus long et une charge plus rapide.

En règle générale, vous obtenez environ 500 cycles de charge avant de perdre environ 20 % de la durée de vie de votre batterie dans les stations d’alimentation traditionnelles. En utilisant des batteries LFP de qualité supérieure, EcoFlow affirme que la Delta 2 Max ne perdra que 20 % de sa capacité après 3 000 cycles de charge, d’où sa garantie de 10 ans.

Pour vous aider à vous préparer à conserver cette batterie pendant longtemps, EcoFlow offre une garantie limitée de 5 ans sur la Delta 2 Max.

« La Delta 2 Max reflète notre engagement à proposer des solutions énergétiques écologiques, de pointe pour répondre aux besoins des consommateurs qui cherchent à mener un style de vie plus respectueux de l’environnement », se réjouit Joël Cibil Le Meudec, directeur France et Ibérie chez EcoFlow. « Avec sa capacité de charge rapide, sa durée de vie impressionnante et son rendement élevé, la DELTA 2 Max est le compagnon idéal ».

Du lourd sous le capot

La Delta 2 Max est censée avoir suffisamment de puissance pour faire fonctionner jusqu’à 15 appareils (y compris les gros appareils électroménagers) sans surcharge. Et si vous l’associez à un panneau solaire, la batterie peut passer d’une décharge totale à 80 % en seulement 68 minutes. Ajoutez à cela un volume de fonctionnement ultra-silencieux, un design léger et une durée de vie de 3 000 cycles complets, et la Delta 2 Max est une option séduisante pour les aventures en plein air et comme batterie de secours pour votre maison.

La Delta 2 Max sera commercialisée au prix de 2 099 euros, mais elle peut également être achetée avec un panneau solaire de 220 W. Elle est assortie d’une garantie de cinq ans pour une plus grande tranquillité d’esprit.