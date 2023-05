Build 2023 : Microsoft facilite enfin la fermeture forcée des applications Windows 11

Alors que l’IA fait fureur à la conférence Build de Microsoft (et dans le monde de la technologie en général), une petite modification apportée à Windows 11 pourrait bien être l’annonce phare de la semaine. Vous pourrez bientôt quitter de force une application sans passer par le gestionnaire des tâches.

En effet, Microsoft prévoit d’ajouter une option de sortie forcée à la barre des tâches de Windows 11. À l’instar de macOS, elle permettra aux utilisateurs de Windows de forcer enfin les applis plantées et celles qui sont boguées directement depuis la barre des tâches, sans avoir à ouvrir le Gestionnaire des tâches.

Après cette modification, vous pourrez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’icône d’une application dans la barre des tâches et sélectionner une nouvelle option de « Forcer fermeture », ce qui vous évitera de devoir appuyer sur les touches Ctrl + Alt + Suppr de votre clavier, ce qui est frustrant. La plupart des utilisateurs expérimentés de Windows possèdent une solide mémoire musculaire qui leur permet d’effectuer cette opération en quelques secondes, mais le fait de placer cette fonction cruciale dans le menu contextuel de l’application offre un recours logique à ceux qui n’ont pas de connaissances techniques approfondies.

Les utilisateurs avancés de Windows accueilleront cette fonction comme une aide précieuse pour remédier aux blocages de logiciels, mais elle représente bien plus. Dans certains cas, les fuites de mémoire des applications sont si importantes qu’elles empêchent le lancement du gestionnaire des tâches, et le fait de disposer d’une autre option intégrée à l’explorateur de Windows constitue une redondance utile.

Nous avons d’abord vu cette option apparaître dans certaines des premières versions de test de Windows 11, et Microsoft a confirmé lors de sa conférence Build pour les développeurs cette semaine qu’elle ajouterait bientôt cette fonctionnalité. Elle fait partie d’une série de nouvelles fonctionnalités de Windows 11, notamment la prise en charge native des archives RAR, Tar, 7-zip et gz, un nouvel assistant intelligent Windows Copilot et un Dev Home dédié aux développeurs.

Une nouvelle version bêta

Microsoft a également publié une nouvelle version de test de Windows 11 qui inclut une autre amélioration de la barre des tâches attendue depuis longtemps. Le mode « Never combine » vous permet de voir individuellement chaque fenêtre d’application sur la barre des tâches avec des étiquettes. Il était absent lors du lancement de Windows 11, comme beaucoup d’autres fonctionnalités de la barre des tâches qui sont apparues avec les mises à jour ultérieures.

Cette nouvelle version inclut également des fonctions de sauvegarde et de restauration pour les PC, ce qui facilite grandement la restauration des applications, des paramètres et même des mots de passe et des informations d’identification pour les réseaux Wi-Fi sur un nouveau PC. Microsoft peaufine et améliore également certains de ses emojis pour Windows 11 afin de les rendre plus reconnaissables.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités devraient arriver dans les mois à venir pour tous les utilisateurs de Windows 11.