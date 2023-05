Le prix, les spécifications et la date de sortie de la ROG Ally d’ASUS sont annoncés

Si vous attendiez d’en savoir plus sur le ROG Ally d’ASUS, c’est aujourd’hui que nous avons obtenu presque toutes les pièces du puzzle. ASUS a organisé son événement de lancement et nous a donné tout ce que nous avions besoin de savoir sur l’ambitieux PC portable.

Le ROG Ally d’ASUS a été révélé en avril comme un concurrent compact de la Steam Deck, la machine de jeu PC portable de Valve. Aujourd’hui, ASUS annonce qu’il est possible de précommander le ROG Ally avant sa sortie le 13 juin.

Selon un communiqué de presse d’ASUS, le prix débutera à 799 euros pour la version équipée d’un SSD NVMe M.2 de 512 Go, d’un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme à 8 cœurs et de 16 Go de RAM. L’une des spécifications les plus remarquables révélées est le processeur. Il s’agit d’un processeur à 8 cœurs et 16 threads basé sur l’architecture AMD Zen 4 avec la technologie graphique RDNA 3. Il s’agit d’une mise à niveau par rapport à l’APU Zen 3/RDNA 2 du Steam Deck. Selon ASUS, il est capable d’atteindre des vitesses d’horloge CPU jusqu’à 5,1 GHz et des vitesses d’horloge GPU jusqu’à 2,7 GHz.

Le ROG Ally fonctionnera sous Windows 11, et ASUS s’est associé à un certain nombre de développeurs, dont Xbox Game Studios, au cours du développement. Ainsi, le ROG Ally sera livré avec trois mois d’abonnement gratuit au Game Pass de Xbox. Le ROG Ally sera également compatible avec Steam, l’Epic Games Store et une variété d’autres lanceurs.

Caractéristiques du ROG Ally

La ROG Ally est dotée d’un écran 1080p de 7 pouces à 120 Hz, contrairement à l’écran 720p de la Steam Deck. Sous le capot, il est équipé du processeur AMD Ryzen Z1 Extreme mentionné plus haut. Le son est fourni par des haut-parleurs Dolby Atmos dotés d’une technologie de réduction du bruit basée sur l’intelligence artificielle. Nous connaissons également d’autres caractéristiques générales comme le Dolby Atmos, le Wi-Fi 6E, le stockage microSD UHS-II et un ventilateur plus silencieux que celui de la Steam Deck.

L’appareil prend également en charge l’utilisation de cartes graphiques externes jusqu’à la NVIDIA GeForce RTX 4090 et la AMD Radeon RX 6850M. À l’extérieur, l’appareil est équipé d’une variété de boutons et d’interrupteurs mappables que l’on peut attendre d’une nouvelle machine de jeu. L’appareil sera également équipé en standard d’un lecteur de carte microSD pour étendre votre stockage si les 512 Go ne suffisent pas.

Selon ASUS, une version à 6 cœurs du Z1 sera disponible au cours du troisième trimestre 2023.