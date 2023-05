Build 2023 : Dev Home de Microsoft facilite l’utilisation de machines de développement

Microsoft a annoncé une série de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour Windows 11 afin de faciliter la vie des développeurs.

L’une des grandes nouveautés est la nouvelle application Dev Home, qui a pour but de centraliser tous les besoins en matière de développement. Il y a également quelques petites mises à jour pour Windows 11 qui devraient faciliter les choses non seulement pour les développeurs, mais aussi pour tous les types d’utilisateurs.

Dev Home et Dev Drive améliorent l’expérience des développeurs

Dev Home est une nouvelle application de Windows 11, disponible en preview, qui vise à simplifier divers aspects de la vie des développeurs. Celle-ci inclut la possibilité de configurer des environnements de développement pour des machines qui se lient à GitHub et se connectent aux repositories pertinents, installent des outils et des paquets, et bien plus encore.

« La vie d’un développeur implique de jongler constamment avec la configuration manuelle d’une machine de développement avec trop de clics, de multiples connexions à des outils, de naviguer dans des performances de système de fichiers sous-optimales et de changer de contexte, et nous savons que ces perturbations peuvent avoir un impact significatif sur votre productivité », admet Panos Panay, chef de Windows.

Dev Home utilise le gestionnaire de paquets Windows ( winget ) de Microsoft pour générer un fichier de configuration afin d’installer les applications, les outils et les paquets dont les développeurs ont besoin. Il permet également de configurer des environnements de développement dans le cloud à l’aide de Microsoft Dev Box et de GitHub Codespaces.

Vous pouvez ainsi disposer d’un nouveau PC beaucoup plus rapidement pour commencer à développer.

Dev Drive, un disque spécialisé

Une autre fonctionnalité de Dev Home est appelée Dev Drive, un disque spécialisé basé sur le système de fichiers ReFS qui active également un mode de performance spécial dans Microsoft Defender, promettant jusqu’à 30 % d’amélioration des temps de construction pour les scénarios d’I/O de fichiers, sans pour autant sacrifier la sécurité. En fait, Microsoft affirme qu’il est plus sûr que l’utilisation d’exclusions de fichiers ou de dossiers dans Microsoft Defender.

« Le nouveau mode de performance est plus sûr pour vos charges de travail que les exclusions de dossiers ou de processus, offrant une solution ultime pour équilibrer la sécurité et la performance », déclare Panay. Les développeurs peuvent ajouter des options Dev Drive à la configuration de leur environnement pour les nouvelles machines de développement Windows.

Enfin, Dev Home est également conçu pour permettre aux développeurs d’avoir un aperçu des projets sur lesquels ils travaillent grâce à des widgets GitHub qui font apparaître les issues et les pull requests GitHub. Microsoft travaille avec l’équipe Xbox pour ajouter le GDK à Dev Home pour les développeurs de jeux, et des extensions personnalisées pour Dev Home seront également prises en charge.

En plus de Dev Home, Windows 11 lui-même est également mis à jour avec quelques améliorations, sans doute plus petites, qui devraient en fait rendre la vie beaucoup plus facile. L’une des fonctionnalités mentionnées par Microsoft est la possibilité de changer plusieurs instances de la même application dans la barre des tâches d’un simple clic, car les applications seront désormais dégroupées et étiquetées. Il s’agit d’une fonctionnalité qui n’est pas encore apparue dans les builds Insider, et Microsoft n’a pas précisé quand elle serait disponible.