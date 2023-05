iOS 17 pourrait transformer votre iPhone en une sorte d’écran de maison connectée

Apple n’est pas encore entré dans le segment des écrans connectés. Les principaux produits dans ce domaine, le Nest Hub de Google et le Echo Show d’Amazon, sont dotés d’un écran positionné sur un haut-parleur connecté qui affiche des informations de base telles que les futurs rendez-vous de l’agenda, l’heure, la date et un flux de photos provenant de votre galerie. Il semble qu’Apple souhaite toujours fournir ces données, mais directement sur l’écran de verrouillage de votre iPhone.

La version bêta 1 pour développeurs d’iOS 17 pourrait arriver dans moins de deux semaines, car nous nous attendons à ce qu’Apple présente l’OS en avant-première lors de sa principale conférence WWDC 2023, le 5 juin. Et tandis que nous attendons la grande révélation, des sources ont publié des rumeurs de dernière minute qui nous donnent un aperçu de ce que la mise à jour pourrait potentiellement contenir. La dernière rumeur en date concerne l’écran de verrouillage d’iOS et laisse entrevoir un mode d’affichage intelligent pour les nouveaux iPhone.

Selon un rapport de Bloomberg, iOS 17 inclura une nouvelle interface d’écran de verrouillage qui affichera des informations pertinentes, telles que les événements à venir du calendrier, les prévisions météorologiques, etc.

La nouvelle interface pourrait se déclencher lorsque l’iPhone est placé en orientation horizontale, ressemblant ainsi à une sorte d’écran de maison connectée. À l’instar du mode Nuit de l’Apple Watch, elle pourrait s’appuyer sur un arrière-plan noir et un texte clair qui ressortirait.

Cette nouvelle rumeur s’aligne sur des rapports plus anciens affirmant qu’Apple prévoit un écran connecté qui est essentiellement un iPad attaché à une base de haut-parleur HomePod.

D’autres nouveautés attendues

Outre ce nouveau mode d’écran de verrouillage, le rapport mentionne d’autres ajouts à iOS 17 qu’Apple pourrait introduire. Il pourrait s’agir d’une application Wallet remaniée, d’une nouvelle application de journalisme et de mises à jour de SharePlay et AirPlay. En ce qui concerne l’iPad, iPadOS 17 pourrait enfin apporter l’application Santé à la tablette de l’entreprise, permettant aux utilisateurs d’accéder et de visualiser leurs données pertinentes sur un écran plus grand.

Reste à savoir si ces rumeurs sont exactes, car toutes les fuites d’Apple ne se concrétisent pas. Toutefois, étant donné l’expérience positive de Bloomberg, on peut supposer que ces ajouts feront probablement leur apparition le mois prochain. Néanmoins, la firme de Cupertino pourrait mettre en veilleuse des projets en cours d’élaboration avant même qu’ils ne voient le jour.

Outre iOS 17 et iPadOS 17, nous nous attendons à ce qu’Apple dévoile macOS 14 et watchOS 10 lors de la WWDC. En ce qui concerne le matériel, la société pourrait enfin dévoiler son casque de réalité mixte, ainsi qu’un MacBook Air M2 de 15 pouces. Bien sûr, la firme pourrait également avoir d’autres tours dans son sac, et nous devrons attendre le 5 juin pour découvrir tous les détails.