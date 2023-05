Une vidéo conceptuelle d’iOS 17 a émergé

by

Nous sommes à quelques jours de la WWDC 2023, qui verra l’introduction d’iOS 17, ainsi que le très discuté casque de réalité mixte et des mises à jour pour macOS, iPadOS, tvOS et watchOS. Bien que nous ne sachions pas encore à quoi ressembleront réellement les fonctionnalités d’iOS 17, une nouvelle vidéo conceptuelle a émergé pour donner une idée basée sur les fuites passées.

Une vidéo du YouTubeur Nicholas Ghigo présente le concept « final » d’iOS 17, qui laisse entrevoir les différentes améliorations de l’écran de verrouillage et du Centre de contrôle. Les nouvelles polices de caractères et les widgets (en grand nombre !) pour l’écran de verrouillage sont très attendus.

Un rapport antérieur a fait état de l’introduction de paroles en temps réel depuis l’application Apple Music sur l’écran de verrouillage. Cette fonctionnalité est également présentée et semble très pratique. On s’attend également à ce que l’écran de verrouillage soit doté de commandes personnalisables, ce qui le rendra plus facile à utiliser. Il est également suggéré que le widget Apple Plans pour l’écran de verrouillage avec la fonction Activité en direct facilitera la navigation tout en parcourant d’autres aspects de l’écran de verrouillage.

La vidéo fait également allusion à de nouvelles icônes d’applications, à des personnalisations améliorées et à des changements dans le Centre de contrôle. Ce dernier point semble très intéressant et pourrait certainement améliorer l’accessibilité. Il est également probable qu’Apple introduise la possibilité de verrouiller des applications individuelles dans iOS 17 afin d’améliorer la sécurité. Il pourrait également permettre le sideloading d’applications ! Vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous pour vous faire une idée plus précise.

La firme de Cupertino a également annoncé un certain nombre de fonctionnalités d’accessibilité, qui seront très probablement intégrées à iOS 17 et lancées prochainement. Cependant, à part cela, peu de choses ont été confirmées jusqu’à présent.

Il convient donc de prendre ces informations avec des pincettes et d’attendre la WWDC 2023 qui débutera le 5 juin.