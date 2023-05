Davantage d’applications et de jeux Android arrivent sur Windows 11

L’une des principales nouveautés de Windows 11 est la prise en charge des applications Android, grâce à un Windows Subsystem for Android. Depuis son introduction, Microsoft travaille lentement à l’amélioration et à la construction de la couche de compatibilité Android, qui s’ouvre désormais à un plus grand nombre d’applications et de jeux.

Les applications Android sur Windows 11 apparaissent dans le Microsoft Store, mais elles sont gérées et hébergées par l’Amazon Appstore, le même écosystème d’applications que celui utilisé sur les tablettes Fire d’Amazon. Désormais, toute personne disposant d’un compte de développeur Appstore peut soumettre ses applications pour examen et distribution sur les PC sous Windows 11, ce qui ouvre la voie à l’arrivée de toutes sortes d’applications Android sur les ordinateurs Windows.

Cette mesure intervient alors que Microsoft a apporté des améliorations au Windows Subsystem for Android. Le Subsystem a récemment ajouté la prise en charge d’Android 13 en plus de plusieurs autres fonctionnalités, telles que le mode image dans l’image.

Microsoft estime que le Subsystem est suffisamment mature à ce stade pour permettre à tous les développeurs de soumettre leurs applications.

Vous ne verrez probablement pas un afflux immédiat d’applications, mais au fil des semaines, de plus en plus de choses devraient apparaître. Qui sait, peut-être que l’application qui vous manquait sur votre ordinateur arrivera. Les développeurs doivent s’assurer que leurs applications gèrent le redimensionnement des fenêtres et le mapping natif pour fonctionner correctement sous Windows 11.