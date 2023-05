Apple dévoile des fonctionnalités d’accessibilité cognitive et visuelle pour iOS 17 et iPadOS 17

Apple a présenté en avant-première plusieurs nouvelles fonctionnalités logicielles pour l’accessibilité cognitive, visuelle, auditive et de mobilité, ainsi que de nouveaux outils pour les personnes qui ne parlent pas ou qui risquent de perdre leur capacité à parler.

Ces nouvelles fonctionnalités utiliseront une combinaison de matériel et de logiciels pour offrir aux utilisateurs des moyens nouveaux et innovants de rendre les produits Apple disponibles et plus accessibles à tous. Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles dans le courant de l’année, ce qui laisse supposer qu’elles pourraient arriver dans la prochaine mise à jour iOS 17, plus tard dans l’automne — ainsi que iPadOS 17.

Assistive Access

« Assistive Access utilise les innovations en matière de conception pour réduire les applications et les expériences à leurs caractéristiques essentielles afin d’alléger la charge cognitive. Cette fonctionnalité tient compte des commentaires des personnes souffrant de troubles cognitifs et de leurs proches, en se concentrant sur les activités qu’elles apprécient et qui sont à la base de l’iPhone et de l’iPad : se connecter avec ses proches, capturer et apprécier des photos, et écouter de la musique ».

Assistive Access comprendra une expérience plus personnalisée pour Téléphone et FaceTime, qui ont été regroupés en une seule application Appels, ainsi que pour Messages, Appareil photo, Photos et Musique. La fonctionnalité offre une interface plus distincte avec un contraste élevé, des boutons, de grandes étiquettes de texte et des outils supplémentaires permettant aux personnes de confiance d’adapter l’expérience à l’utilisateur qu’elles soutiennent.

Par exemple, ceux qui préfèrent communiquer visuellement peuvent choisir un clavier réservé aux emojis et l’option d’enregistrer un message vidéo. Les utilisateurs et les personnes qui les soutiennent peuvent choisir entre une présentation plus visuelle, basée sur une grille, pour leur écran d’accueil et leurs applications, ou une présentation basée sur des lignes pour les utilisateurs qui préfèrent le texte.

Live Speech et Personal Voice

Live Speech est disponible sur tous les appareils Apple, y compris l’iPhone, l’iPad et le Mac. Les utilisateurs de ces plateformes pourront taper ce qu’ils veulent dire et le faire prononcer à voix haute lors d’appels téléphoniques et FaceTime, ainsi que lors de conversations en personne. Les utilisateurs peuvent enregistrer les phrases qu’ils utilisent le plus souvent pour rendre l’expérience encore plus rapide et plus naturelle, et cette fonction est destinée à aider les utilisateurs qui ne peuvent pas parler ou qui ont perdu la parole au fil du temps.

Pour les utilisateurs qui risquent de perdre leur capacité à parler, Personal Voice est un nouveau moyen de créer une voix qui leur ressemble. Les utilisateurs peuvent créer leur voix personnelle à l’aide d’un ensemble aléatoire d’invites textuelles pour enregistrer 15 minutes d’audio sur iPhone ou iPad. Cette fonctionnalité utilisera l’apprentissage automatique sur l’appareil pour préserver la confidentialité et la sécurité des informations de l’utilisateur, et s’intégrera à Live Speech pour offrir une voix plus personnalisée et plus personnelle lors de l’utilisation de la fonctionnalité.

Mode de détection dans la loupe

La fonction « Point and Speak » de la loupe permettra aux utilisateurs souffrant de déficiences visuelles d’interagir plus facilement avec des objets physiques contenant des étiquettes textuelles, tels que les micro-ondes et d’autres appareils ménagers.

La fonction Point and Speak combinera les données de l’application Camera, du LiDAR scanné et de l’apprentissage automatique de l’appareil pour annoncer le texte de chaque bouton lorsque les utilisateurs déplacent leurs doigts sur le clavier et d’autres produits. Cette fonction est intégrée à l’application Loupe sur iPhone et iPad et fonctionne avec VoiceOver.

Fonctionnalités supplémentaires

Les utilisateurs sourds ou malentendants peuvent coupler les appareils auditifs Made for iPhone directement au Mac et les personnaliser en fonction de leur confort auditif

Les utilisateurs souffrant de handicaps physiques et moteurs qui utilisent Switch Control peuvent transformer n’importe quel interrupteur en une manette de jeu virtuelle pour jouer à leurs jeux préférés sur l’iPhone et l’iPad

Pour les utilisateurs malvoyants, la taille du texte est désormais plus facile à ajuster dans les applications Mac telles que Finder, Messages, Mail, Calendrier et Notes

Les utilisateurs sensibles aux animations rapides peuvent mettre automatiquement en pause les images comportant des éléments mobiles, tels que les GIF, dans Messages et Safari.

Pour les utilisateurs de VoiceOver, les voix de Siri sont naturelles et expressives, même à des taux élevés de rétroaction vocale ; les utilisateurs peuvent également personnaliser le taux auquel Siri leur parle, avec des options allant de 0,8 x à 2x

De nouvelles fonctions d’accessibilité facilitent la vie de millions de personnes

J’adore voir de nouvelles fonctions d’accessibilité ajoutées à iOS, et à toutes les plateformes en général. Elles facilitent la vie de chacun et rendent les smartphones, les tablettes et les ordinateurs plus accessibles que jamais. Ces nouvelles fonctionnalités aideront des millions de personnes handicapées. Je suis heureux de voir qu’Apple prend continuellement des mesures pour rendre ses appareils plus faciles à utiliser pour tout le monde dans le monde entier.

Apple a indiqué que les nouvelles fonctionnalités logicielles seraient disponibles dans le courant de l’année.

Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré à propos de ces nouvelles fonctionnalités :

Chez Apple, nous pensons toujours que la meilleure technologie est celle qui s’adresse à tous. Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous présenter de nouvelles fonctionnalités étonnantes qui s’inscrivent dans notre longue tradition de facilité d’utilisation de la technologie, afin que chacun puisse créer, partager et faire ce qu’il aime.

Sarah Herrlinger, directrice principale des politiques et initiatives mondiales en matière d’accessibilité chez Apple, a déclaré à propos de cette annonce :