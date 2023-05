La keynote d’ouverture de la WWDC 2023 d’Apple aura lieu le 5 juin à 19 heures

Après Google et Microsoft, c’est au tour d’Apple de déguiser une amusante fête d’été en une gigantesque conférence des développeurs. Hier soir, Apple a présenté le programme détaillé pour son événement annuel destiné aux développeurs, connu sous le nom de Worldwide Developers Conference (WWDC).

L’événement WWDC 2023 débutera le 5 juin 2023, avec un discours d’ouverture à 19 heures, heure de Paris. L’événement se poursuivra pendant les quatre jours suivants et se terminera le 9 juin. L’événement se déroulera à l’Apple Park. La WWDC 2023 sera l’un des événements les plus importants de l’année pour l’entreprise, juste après le lancement attendu du nouvel iPhone (la série d’iPhone 15 cette année) en septembre. Vous pouvez donc vous attendre à une multitude d’annonces importantes de la part d’Apple lors de la keynote.

La conférence reste gratuite pour tous les développeurs et devrait nous donner un aperçu des dernières avancées et des outils couvrant le vaste écosystème d’Apple, notamment iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS, ainsi que tous les appareils exécutant ces différentes itérations de son logiciel. Une célébration physique sera également organisée à l’Apple Park pour les développeurs et les étudiants le jour de l’ouverture.

À l’issue de la keynote d’ouverture, Apple prononcera le discours Platforms State of the Union, axé sur les développeurs, à 22 h 30. Plus tard dans la soirée, nous découvrirons tous les fabricants d’applications et de matériel qui seront récompensés lors des Apple Design Awards. Du 6 au 9 juin, les opportunités d’apprentissage ne manquent pas. Apple organise 175 sessions, qui seront toutes disponibles en vidéo sur le site web Apple Developer et dans l’application Developer pour ceux qui ne peuvent pas venir.

Voici les plus importantes.

WWDC 2023 : annonces logicielles attendues

Vous pouvez vous attendre à ce qu’Apple lance de toutes nouvelles versions de ses principaux systèmes d’exploitation. Nous nous attendons à ce que l’entreprise consacre la majeure partie de son temps à iOS, le système d’exploitation qui équipe l’iPhone, son produit le plus populaire. Habituellement, Apple met à disposition la dernière version d’iOS le jour même, ce qui signifie que les utilisateurs d’iPhone doivent s’attendre à voir apparaître iOS 17 le 5 juin ou aux alentours de cette date.

iOS 17 comprendra probablement de nombreuses améliorations de la qualité de vie à la place des mises à jour des principales fonctionnalités. En d’autres termes, attendez-vous à voir un grand nombre de petites améliorations demandées par les utilisateurs au fil des ans, plutôt que de nouvelles fonctionnalités marquantes et révolutionnaires.

Parallèlement, Apple proposera sans aucun doute des mises à jour pour ses autres systèmes, notamment iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17. Ces systèmes sont destinés respectivement à l’iPad, au Mac, à l’Apple Watch et à l’Apple TV.

WWDC 2023 : annonces matérielles attendues

La WWDC 2023 ne sera pas uniquement consacrée aux logiciels. Nous nous attendons également à ce qu’Apple annonce du nouveau matériel.

La plus grande annonce attendue est la révélation tant attendue du casque XR d’Apple. Ce système pourrait être le produit AR/VR qui fera enfin entrer le XR dans le grand public. Toutefois, des rumeurs suggèrent que le développement de ce matériel a connu de nombreux problèmes. C’est pourquoi nous ne nous attendons pas à ce que le casque soit bientôt disponible pour les consommateurs. La WWDC sera probablement l’occasion pour Apple d’en parler publiquement pour la première fois, mais ce sera probablement tout.

Nous sommes également presque certains qu’Apple lancera un MacBook Air de 15 pouces lors de la WWDC 2023. Il est également possible que nous voyions une mise à niveau du MacBook Air de 13 pouces et peut-être un nouveau MacBook Pro. Cependant, le MacBook Air de 15 pouces est le seul dont nous sommes sûrs qu’il sera présenté lors de l’événement.