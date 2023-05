Le nouveau petit PC NUC Pro d’Intel fera bonne figure sur votre bureau

Les ordinateurs de bureau compacts de la gamme NUC Pro d’Intel bénéficient généralement d’une mise à jour de leur processeur chaque année. Occasionnellement, Intel met à jour ou modifie la sélection de ports ou ajoute d’autres fonctionnalités comme le support optionnel pour les couvercles interchangeables afin d’ajouter des fonctionnalités telles que la recharge sans fil.

Mais une chose que l’entreprise n’a pas beaucoup changée ces dernières années est le design : la plupart des systèmes NUC Pro sont de petites boîtes noires ou grises. Mais, cela change cette année !

Les petits PC peuvent être géniaux, mais beaucoup d’entre eux sont des rectangles noirs sans caractéristiques, qui se fondent dans les salles de serveurs et à l’arrière des moniteurs lorsqu’ils sont montés sur des supports VESA. Cependant, ce nouveau PC compact est l’un de ceux que vous voudrez montrer.

Le Intel NUC 13 Pro « Desk Edition » est une variante du NUC 13 Pro. Qu’est-ce qui change dans cette édition ? Le design. Le nom « Desk Edition » indique que Intel veut que vous posiez cet ordinateur sur votre bureau et que vous l’exposiez fièrement, et si vous voulez mon avis, le design est vraiment une amélioration par rapport au NUC 13 Pro standard.

Au lieu d’être une petite boîte noire, ce NUC est doté d’un accrocheur châssis argenté avec un couvercle blanc et des trous d’aération en forme de nid d’abeille légèrement plus grands. Pour le reste, il s’agit en grande partie du même système à l’intérieur. Il y a moins de SKU, cette version spécifique étant disponible avec un Core i5-1340P ou un Core i7-1360P. Vous disposez également de deux emplacements pour RAM SODIMM DDR4 pouvant accueillir jusqu’à 64 Go de RAM, d’une paire d’emplacements m.2 de taille différente pour les SSD, de ports Thunderbolt 4, et plus encore.

Vous pouvez acheter la version dépouillée ou une version pré-assemblée avec jusqu’à 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et Windows 11 Home ou Pro. Il ne semble pas encore être disponible partout.