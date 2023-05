Build 2023 : Microsoft présente l’intégration de Bing dans ChatGPT

Lors de la conférence Microsoft Build 2023, Microsoft a fait des annonces importantes concernant l’intégration de Bing Search dans ChatGPT, une plateforme de plugins largement utilisée et développée en collaboration avec OpenAI et de nouveaux partenaires de plugins. En outre, ils ont également dévoilé l’intégration élargie de Bing Chat à travers les Copilot de Microsoft.

Selon l’entreprise, ces mises à jour offrent aux développeurs des perspectives améliorées et visent à offrir des expériences plus captivantes aux utilisateurs, faisant ainsi progresser la transformation en cours de la recherche.

As part of our partnership with #OPENAI, we’re excited to announce that we are bringing #Bing to #ChatGPT as the default search experience! https://t.co/TWwLwdBBmR pic.twitter.com/Ex5Js319e4 —Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) May 23, 2023

Comme indiqué ci-dessus, Microsoft a annoncé l’intégration de Bing, son célèbre moteur de recherche, dans ChatGPT, offrant ainsi une expérience de recherche par défaut au sein de la plateforme. Cette intégration permet à ChatGPT de fournir des réponses plus opportunes et plus récentes en accédant au Web.

En effet, ChatGPT intègre désormais des données Web et de recherche, ce qui permet aux réponses d’être fondées sur des informations fiables. Des citations sont également fournies, ce qui facilite l’apprentissage directement dans l’interface de chat.

Favoriser l’interopérabilité : Microsoft et OpenAI favorisent l’écosystème des plugins d’IA

Microsoft et OpenAI ont uni leurs forces pour soutenir et développer l’écosystème des plugins d’IA, en mettant l’accent sur l’interopérabilité. Cette collaboration permet aux développeurs d’utiliser une plateforme unique pour créer et soumettre des plugins qui fonctionnent sur diverses interfaces grand public et professionnelles, notamment ChatGPT, Bing, Dynamics 365 Copilot, Microsoft 365 Copilot et Windows Copilot.

Extension de la prise en charge des plugins par Bing : Bing a étendu sa prise en charge des plugins dans le cadre de cette plateforme partagée. Outre les plugins déjà annoncés pour OpenTable et Wolfram Alpha, Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin, TripAdvisor et Zillow sont désormais les bienvenus dans l’écosystème Bing. Ces plugins s’intègrent de manière transparente dans les interfaces de chat sur desktop et mobile, offrant des recommandations pertinentes basées sur les conversations en cours

: Bing a étendu sa prise en charge des plugins dans le cadre de cette plateforme partagée. Outre les plugins déjà annoncés pour OpenTable et Wolfram Alpha, Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin, TripAdvisor et Zillow sont désormais les bienvenus dans l’écosystème Bing. Ces plugins s’intègrent de manière transparente dans les interfaces de chat sur desktop et mobile, offrant des recommandations pertinentes basées sur les conversations en cours Diverses opportunités : L’introduction de ces plugins ouvre de nouvelles perspectives pour les développeurs et les consommateurs. En voici quelques exemples : Expedia : Les voyageurs peuvent bénéficier d’une planification conversationnelle de leur voyage, ce qui améliore leur expérience globale. Instacart : Les utilisateurs peuvent facilement convertir les suggestions de menus de Bing pour le dîner en une liste de courses et passer une commande pour la livraison d’ingrédients auprès de leur épicerie préférée. Il est possible de faire des ajustements et de garder le contrôle tout au long du processus. Kayak : Le plugin agit comme un assistant de voyage virtuel, offrant les fonctions populaires de Kayak de manière conversationnelle. Klarna : Les acheteurs en quête de conseils et d’inspiration peuvent bénéficier d’expériences hautement personnalisées et intuitives, notamment de recommandations de produits et de liens d’achat pratiques. Redfin : Les utilisateurs peuvent décrire leur maison idéale en utilisant un langage courant, et Bing Chat localisera les annonces qui correspondent à leurs exigences, simplifiant ainsi le processus de recherche. TripAdvisor : S’appuyant sur la plus grande plateforme de conseils de voyage au monde, le plugin aide des millions d’utilisateurs à devenir de meilleurs voyageurs. Zillow : Les recherches sur Bing bénéficient d’une expertise immobilière complète, fournissant des informations supplémentaires sur le logement et le marché.



Ces intégrations favorisent des interactions et des expériences améliorées, faisant des plugins d’IA un atout précieux tant pour les développeurs que pour les consommateurs.