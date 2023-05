Build 2023 : Microsoft et OpenAI favorisent l’interopérabilité et l’écosystème des plugins d’IA

Microsoft s’engage à utiliser la même norme ouverte de plug-in que celle utilisée par OpenAI pour ChatGPT, permettant ainsi l’interopérabilité entre les plug-ins pour Bing Chat, la plateforme Copilot de Microsoft et ChatGPT.

Il s’agit d’une avancée bienvenue pour l’avenir des chatbots IA, qui signifie que les plug-ins ne seront pas limités à une plateforme particulière et que les développeurs et les utilisateurs pourront les créer pour des expériences axées sur les consommateurs et les entreprises. Mais tant que Google n’aura pas adhéré à la même norme ouverte de plug-in pour Bard, il sera limité à deux entreprises ayant un partenariat étroit. Microsoft a étendu son partenariat avec OpenAI dans le cadre d’un « investissement de plusieurs milliards de dollars » au début de l’année, quelques semaines avant que la société n’annonce son Bing Chat alimenté par GPT-4.

Dans le cadre des annonces annuelles de Microsoft à la conférence Build, le géant du logiciel s’engage également à maintenir l’interopérabilité des applications Azure OpenAI avec le même standard de plug-ins que celui utilisé par OpenAI. Cela permettra également aux utilisateurs qui créent des applications d’IA à l’aide du service de Microsoft de les transférer sur la plateforme d’OpenAI ou sur toute autre plateforme qui adopte également le même standard de plug-in ouvert.

Microsoft utilise déjà des plug-ins dans Bing avec OpenTable et WolframAlpha, et s’étend maintenant à la prise en charge des plug-ins d’Instacart, Kayak, Klarna, Redfin et Zillow. Les plug-ins sont essentiels pour que les chatbots IA tels que Bing Chat et ChatGPT puissent étendre leurs capacités et exploiter de nouvelles sources d’information provenant du Web et de fournisseurs tiers. OpenAI a commencé à prendre en charge les plug-ins avec ChatGPT en mars, et le nouvel engagement de Microsoft à soutenir la même norme ouverte pourrait ouvrir la voie à beaucoup plus de fonctionnalités tierces dans Bing Chat et la plateforme Copilot de Microsoft.

Bandsintown, Bohita, Cloudflare, Coupert, Fareportal, FiscalNote, Golden, Lexi Shopper, Likewise, Notable, One Word Domains, PromptPerfect, Shopify, Skyscanner, Spotify, Spotnana et Trip.com vont également mettre en place des plug-ins pour Bing Chat prochainement.

L’interopérabilité des plug-ins n’est qu’une petite partie des annonces de Microsoft en matière d’IA lors de la conférence Build cette semaine. Microsoft annonce également un Copilot Windows pour Windows 11, des améliorations en matière d’IA pour le Microsoft Store, des plug-ins pour Microsoft 365 Copilot, et quelques fonctionnalités d’IA axées sur les développeurs