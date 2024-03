Apple mise gros sur l’OLED pour les iPad Pro 2024, et paye très cher !

Un nouveau rapport du Korea Economic Daily indique que Apple a commandé 8,5 millions de panneaux OLED à ses fournisseurs pour les nouvelles tablettes haut de gamme iPad Pro (2024) qui devraient être dévoilées dans le courant du mois. Oui, les nouvelles tablettes haut de gamme de 11 et 12,9 pouces (ou 13 pouces selon certains) seront les premiers iPad à être dotés d’un écran OLED.

Par rapport aux écrans LCD, les écrans OLED offrent des couleurs plus précises, des noirs plus profonds, des taux de contraste plus élevés et une consommation d’énergie plus faible. Ils sont plus chers, ce qui laisse présager un choc des prix lors de l’introduction des nouveaux modèles d’iPad Pro.

D’autres rapports indiquent que les 8,5 millions de panneaux OLED commandés par Apple devraient suffire à faire tourner les chaînes de montage de l’iPad Pro jusqu’à la fin de l’année. En janvier, nous vous avons entendu qu’Apple avait initialement commandé 10 millions de panneaux OLED pour la série iPad Pro (2024), mais qu’elle avait réduit sa commande de deux millions de panneaux.

Le nouveau rapport met à jour ces informations en affirmant qu’Apple a décidé d’une quantité finale de 8,5 millions de panneaux OLED pour l’iPad Pro (2024), qui seront répartis entre Samsung Display et LG Display.

Samsung Display produira 4 millions de panneaux OLED pour l’iPad Pro de 11 pouces, tandis que LG Display fabriquera 4,5 millions de panneaux OLED pour l’iPad Pro de 12,9 pouces.

2,9 milliards de dollars

Apple aurait dépensé 290 dollars pour chaque écran de 11 pouces fabriqué par Samsung Display et 390 dollars pour l’écran de 12,9 pouces produit par LG Display. Au total, le géant de la technologie dépense 2,9 milliards de dollars pour des panneaux OLED. La société chinoise BOE, qui fournit à Apple des panneaux OLED pour certains modèles d’iPhone, était pressentie pour une partie de ce marché, mais elle ne fournira à Apple aucun des panneaux OLED pour les nouveaux modèles d’iPad Pro (2024).

Outre la nouvelle série d’iPad Pro (2024), Apple devrait présenter l’iPad Air (2024) au même moment ce mois-ci. Pour la première fois, il y aura deux modèles d’iPad Air, puisqu’une variante dotée d’un écran LCD de 12,9 pouces rejoindra l’appareil traditionnel équipé d’un écran LCD de 10,9 pouces.